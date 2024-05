A Knight of the Seven Kingdoms: la serie TV ha "un tono diverso" rispetto a Il Trono di Spade

La sceneggiatrice Ira Parker è a capo del team che sta realizzando A Knight of the Seven Kingdoms e Martin ha detto che Parker e la squadra stanno "facendo un ottimo lavoro". Ha spiegato che spera di visitare il set a luglio. Tre dei sei episodi saranno diretti dal regista britannico Owen Harris. Martin ha dichiarato di essere un grande fan del lavoro di Harris, compreso il suo episodio preferito di Black Mirror, "San Junipero".

La serie, che si basa sulla novella di 160 pagine della serie Dunk & Egg di Martin, sarà "molto più breve" di Il Trono di Spade o House of the Dragon, ha dichiarato. Gli episodi saranno in tutto sei. Avrà anche un "tono molto diverso", ha detto . "Ma è sempre Westeros, quindi nessuno è veramente al sicuro", ha aggiunto.

Il Trono di Spade è terminato da tempo ma la sua eredità si fa sentire presso HBO che vuole espandere quanto possibile l'immaginario di Westeros con nuovi prodotti. Dopo House of the Dragon, la prossima serie spin-off de Il Trono di Spade sarà A Knight of the Seven Kingdoms . La produzione sta proseguendo preso HBO e ora George R.R. Martin ha condiviso un po' di informazioni su cosa aspettarsi da questa serie . Scrivendo sul suo blog, Martin ha detto che il team ha recentemente fatto la prima lettura e che "è andata benissimo".

A Knight of the Seven Kingdoms, quando arriverà e di cosa parla

Peter Claffey a sinistra, Dexter Sol Ansell a destra

Martin ha anche confermato che il debutto di A Knight of the Seven Kingdoms è previsto per il 2025, aggiungendo che, in caso di successo di questa serie spin-off, potrebbero esserci altri show basati sulle sue novelle di Dunk & Egg "Sworn Sword" e "The Mystery Knight".

Martin ha anche detto che ha in programma di scrivere altre storie di Dunk & Egg, ma - e questa è una cosa molto importante - non prima di aver terminato il prossimo capitolo della serie principale, The Winds of Winter. Un ulteriore ritardo di tale romanzo potrebbe mettere a rischio la sanità mentale di alcuni lettori, crediamo.

A Knight of the Seven Kingdoms segue la storia di due eroi che vagano per Westeros. Si tratta del giovane e ingenuo cavaliere Ser Duncan l'Alto (Peter Claffey) e del suo scudiero, Egg (Dexter Sol Ansell).