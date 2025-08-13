Daredevil: Rinascita avrà una terza stagione? Ecco cos'hanno detto i protagonisti

In un'intervista concessa durante la GalaxyCon, Charlie Cox ha detto che la seconda stagione di Daredevil: Rinascita sarà l'ultima, suggerendo dunque che il grande impegno da parte degli appassionati per far sì che il suo personaggio tornasse sullo schermo ha in qualche modo esaurito la propria spinta.
"Tutti i costumi di Daredevil che abbiamo portato nella serie finora sono in qualche modo presenti nei fumetti", ha detto l'attore. Tuttavia "c'è qualcosa che abbiamo inserito in questa stagione finale e che non esiste nei fumetti, quindi si tratta di una creazione originale."
Cox non ha avuto occasione di elaborare i termini che ha utilizzato durante il suo intervento, dunque non c'è stata un'effettiva discussione sulla possibilità che Daredevil: Rinascita abbia o meno una terza stagione, ma al riguardo Vincent D'Onofrio si è dimostrato decisamente più possibilista.
"Ci sono buone possibilità per una terza stagione", ha scritto D'Onofrio in risposta al messaggio di un utente che gli chiedeva delucidazioni sulla questione, ma dovremo attendere eventuali conferme o smentite ufficiali da parte di Disney.
Risultati al di sotto delle aspettative?
Come abbiamo riportato alcuni mesi fa, le visualizzazioni di Daredevil: Rinascita su Disney+ non sono state straordinarie, in barba al clamore che il movimento "Save Daredevil" ha suscitato nel corso degli anni e che ha effettivamente contribuito a fare in modo che Marvel producesse lo show.
Certo, bisognerà vedere quali saranno i numeri della seconda stagione, che peraltro è stata scritta interamente con in testa il nuovo corso del personaggio e non includerà parti rimaneggiate provenienti dalla stesura originale, che era stata accantonata.