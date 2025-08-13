Gemini su Android, in arrivo un overlay più vivace e arrotondato

Google ha iniziato a distribuire su Android una nuova versione dell'overlay di Gemini, introducendo un design più tondo e colorato. Dopo l'arrivo della caratteristica quattro-color glow, il riquadro dell'assistente non si presenterà più come una barra che scorre dal basso, ma come un cerchio che emerge appena sopra la gesture bar e si espande rapidamente in una pillola a tutta larghezza.
Un cambiamento di forma e animazione
Il passaggio dal rettangolo arrotondato alla pillola è una scelta curiosa, considerando che il design precedente riprendeva la forma della barra di testo a due righe presente nell'app completa di Gemini. L'animazione appare ora più fluida e vivace, in contrasto con la precedente, giudicata più rigida e "bloccata". Il caratteristico bagliore rosso, giallo, verde e blu rimane invariato.
Nonostante la nuova forma, il layout non cambia: a sinistra resta il pulsante "plus" per accedere alle funzioni aggiuntive, accompagnato dal suggerimento "Ask Gemini", mentre a destra si trovano l'icona del microfono per l'input vocale e il tasto Gemini Live. È ancora presente il drag handle per aprire l'app completa. Anche il chip "Share screen with Live" adotta ora la forma a pillola.
Somiglianze con altre funzioni di Android
Il nuovo aspetto ricorda in parte il waveform di Gemini Live, contribuendo a un'estetica più coerente, ma rischia anche di confondersi con il design di Circle to Search, una somiglianza che potrebbe generare qualche incertezza visiva tra le funzioni.
Al momento il restyling dell'overlay è in rilascio limitato, ma ci si aspetta un lancio più ampio a breve. L'aggiornamento segue il precedente redesign di gennaio, quando il layout era passato da una scheda rettangolare alta alla barra arrotondata attuale. Se confermato per tutti gli utenti, questo nuovo look potrebbe rendere l'interazione con Gemini su Android più dinamica e gradevole.