Gemini su Android, in arrivo un overlay più vivace e arrotondato

Google ha iniziato a distribuire su Android una nuova versione dell'overlay di Gemini, introducendo un design più tondo e colorato. Dopo l'arrivo della caratteristica quattro-color glow, il riquadro dell'assistente non si presenterà più come una barra che scorre dal basso, ma come un cerchio che emerge appena sopra la gesture bar e si espande rapidamente in una pillola a tutta larghezza.

Un cambiamento di forma e animazione Il passaggio dal rettangolo arrotondato alla pillola è una scelta curiosa, considerando che il design precedente riprendeva la forma della barra di testo a due righe presente nell'app completa di Gemini. L'animazione appare ora più fluida e vivace, in contrasto con la precedente, giudicata più rigida e "bloccata". Il caratteristico bagliore rosso, giallo, verde e blu rimane invariato. Anche Google lancia la modalità studio gratuita su Gemini: IA educativa per tutti Nonostante la nuova forma, il layout non cambia: a sinistra resta il pulsante "plus" per accedere alle funzioni aggiuntive, accompagnato dal suggerimento "Ask Gemini", mentre a destra si trovano l'icona del microfono per l'input vocale e il tasto Gemini Live. È ancora presente il drag handle per aprire l'app completa. Anche il chip "Share screen with Live" adotta ora la forma a pillola.