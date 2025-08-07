Anche Google lancia la modalità studio gratuita su Gemini: IA educativa per tutti

Dopo OpenAI con ChatGPT è il momento di Google e di Gemini e della sua modalità studio gratuita: scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata.

Google ha lanciato una nuova funzione educativa per il suo assistente AI Gemini: si chiama Apprendimento guidato ed è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti. Questa modalità è pensata per accompagnare studenti e insegnanti in un percorso formativo interattivo e personalizzato, aiutando a comprendere i concetti piuttosto che fornire risposte pronte. La modalità Apprendimento guidato si basa sul modello LearnLM, sviluppato in collaborazione con educatori e scienziati cognitivi. L'obiettivo è trasformare Gemini in un vero tutor virtuale, capace di adattarsi al livello dello studente, stimolare il pensiero critico e ridurre il carico cognitivo.

Metodi e caratteristiche L'IA, tramite questa particolare modalità, sarà in grado di interpretare ruoli specifici richiesti nel prompt (come tutor, coach o creatore di contenuti) e mantenerli nel tempo senza ulteriori modifiche. Il metodo di insegnamento è strutturato e dinamico: alterna spiegazioni testuali, immagini, video e quiz interattivi per rendere l'apprendimento più coinvolgente. Google rilascia Gemini 2.5 Deep Think: pensiero profondo e codice perfetto, l'IA che supera tutti Ad esempio, uno studente può chiedere aiuto per strutturare una ricerca sulle api impollinatrici, mentre un insegnante può richiedere la creazione di un'intera lezione sulla struttura del DNA, con attività laboratoriali e compiti scritti basati sul modello "claim-evidence-reasoning". Questa mossa da parte di Google arriva in un periodo particolare per il settore dell'intelligenza artificiale: OpenAI ha recentemente lanciato la sua "Study Mode" di ChatGPT, e oggi è previsto anche il lancio di GPT-5.