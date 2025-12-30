La crisi delle RAM spinge ASUS e rilanciare le piattaforme DDR4: un passo indietro forzato

La carenza di memoria DDR5, aggravata dal boom dell'intelligenza artificiale, sta spingendo l'industria hardware a rivalutare soluzioni considerate ormai superate. Secondo un recente report, ASUS starebbe pianificando un aumento significativo della produzione di schede madri basate su DDR4 a partire dal primo trimestre del 2026, con l'obiettivo di garantire ai giocatori e agli utenti mainstream l'accesso a componenti più economici e facilmente reperibili. L'indiscrezione, proveniente da Board Channels, indica che ASUS concentrerà i propri sforzi sia sulla piattaforma AMD AM4 sia su quella Intel LGA 1700 in versione DDR4. Con i prezzi della DDR5 ancora elevati e la disponibilità limitata, tornare a piattaforme collaudate diventa una scelta quasi obbligata.

Le differenze di programmazioni di piattaforme DDR4 di ASUS tra AMD e Intel Sul fronte AMD, ASUS avrebbe in programma un incremento della produzione delle schede madri B550 e A520, entrambe compatibili con memoria DDR4. Nonostante l'età della piattaforma AM4, la domanda resta sorprendentemente alta, complice il successo continuo dei processori Ryzen 5000. La piattaforma AM4, secondo alcune analisi, risulta persino più popolare delle soluzioni Intel più recenti. ASUS annuncia la serie di schede madri "NEO": il debutto ufficiale è atteso al CES 2026 Per quanto riguarda Intel, ASUS punterà sull'aumento dell'offerta di schede madri LGA 1700 DDR4, in particolare modelli mainstream come B760M e H610M-G, soprattutto per i canali e-commerce. Parallelamente, le schede B760 e H-series destinate alla vendita al dettaglio tradizionale manterranno una fornitura stabile, così da garantire una buona disponibilità sia online sia offline.

ASUS sta riorganizzando la propria fornitura con focus su DDR4 Dal punto di vista produttivo, ASUS starebbe riorganizzando la propria catena di fornitura e la capacità produttiva per rispondere in modo flessibile alla domanda del mercato nel primo trimestre del 2026. Le fabbriche avrebbero già ricevuto indicazioni per coordinarsi al meglio e sostenere gli obiettivi di vendita. Scheda madre BB50 ASUS Resta però il limite legato alle prestazioni: con i Ryzen 5000X3D sempre più difficili da reperire, raggiungere frame rate paragonabili a quelli offerti dalle architetture Zen 4 e Zen 5 diventa complesso. Tuttavia, Intel può contare sulle CPU di 13° e 14° generazione, che continuano a offrire prestazioni competitive in ambito gaming.