Samsung punta su delle nuove tecnologie sulla sua serie S26: Privacy Display e S Pen guidano le nuove tendenze

Con il lancio del Galaxy S26 Ultra, Samsung introduce una delle innovazioni più attese degli ultimi anni: il Privacy Display integrato. Si tratta di uno schermo progettato per rendere molto più difficile a chi sta accanto all'utente spiare i contenuti visualizzati, una funzione pensata per rispondere alle crescenti esigenze di riservatezza nell'uso quotidiano dello smartphone.

Secondo quanto rivelato da Won-Joon Choi, il debutto di questa tecnologia è avvenuto con un anno di ritardo rispetto ai piani iniziali. L'obiettivo era infatti portarla già sul modello precedente, ma alcune sfide tecniche hanno richiesto ulteriore tempo di sviluppo. Il progetto è stato avviato ufficialmente tre anni fa.