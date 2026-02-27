Samsung punta su delle nuove tecnologie sulla sua serie S26: Privacy Display e S Pen guidano le nuove tendenze

Con il lancio del Galaxy S26 Ultra, Samsung introduce una delle innovazioni più attese degli ultimi anni: il Privacy Display integrato. Si tratta di uno schermo progettato per rendere molto più difficile a chi sta accanto all'utente spiare i contenuti visualizzati, una funzione pensata per rispondere alle crescenti esigenze di riservatezza nell'uso quotidiano dello smartphone.
Secondo quanto rivelato da Won-Joon Choi, il debutto di questa tecnologia è avvenuto con un anno di ritardo rispetto ai piani iniziali. L'obiettivo era infatti portarla già sul modello precedente, ma alcune sfide tecniche hanno richiesto ulteriore tempo di sviluppo. Il progetto è stato avviato ufficialmente tre anni fa.
Come funziona il Privacy Display di Samsung?
Il funzionamento del Privacy Display si basa sulla disattivazione selettiva di quei pixel che normalmente ampliano l'angolo di visione dello schermo. Quando la funzione è attivata, la visibilità laterale si riduce sensibilmente, rendendo più difficile leggere il contenuto per chi osserva di lato.
La tecnologia può essere attivata all'interno di singole applicazioni e consente anche di schermare le notifiche pop-up, mantenendo al tempo stesso il resto dello schermo più visibile per l'utente principale. Per il momento, la funzione resta esclusiva del modello di punta della gamma, ma Samsung non esclude una futura estensione ad altri dispositivi, una volta che la tecnologia sarà considerata sufficientemente matura.
Samsung punta anche sulla S Pen
Accanto alla novità dello schermo, Samsung continua a investire sulla S-Pen, da sempre elemento distintivo prima della serie Note e poi della linea Ultra. Nonostante abbia ricevuto meno attenzione durante la presentazione della gamma S26, la S-Pen resta centrale nella strategia del marchio.
L'azienda sta infatti lavorando a una nuova generazione della stilo, con tecnologie più avanzate e una diversa struttura del display, per ridurre i compromessi legati alla sua integrazione fisica nel dispositivo. Che cosa ne pensate di queste novità introdotte dal colosso coreano? Fateci sapere la vostra opinione con un commento nell'apposita sezione qui sotto.