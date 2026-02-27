Pokémon Presents: tutti gli annunci dell'evento della Generazione 10

Il Pokémon Presents di oggi è stato particolarmente ricco per gli appassionati, vista la mole di annuci che hanno riguardato un po' tutti i giochi e gli eventi legati alla serie. In particolare, abbiamo potuto vedere la generazione 10, con Pokémon Vento e Onda, probabilmente l'annuncio più atteso in assoluto.
Comunque sia, c'è stato davvero moltissimo, quindi vale la pena di riepilogare il tutto per mettere un po' di ordine nei pensieri. Quindi Bando alle ciance e scopriamo i principali annunci della giornata.
Pokémon Vento e Onda
Anche se l'annuncio di Pokémon Vento e Pokémon Onda è arrivato in chiusura del Pokémon Presents, lo riportiamo per primo perché è stato sicuramente il momento più rilevante della presentazione. Stiamo infatti parlando dell'attesissima Generazione 10, che uscirà in esclusiva su Nintendo Switch 2, mostrata con un trailer di 3 minuti e mezzo.
Game Freak e The Pokémon Company hanno anche annunciato l'anno di uscita: 2027. Purtroppo non si sa molto altro, a parte che sarà ambientato in un mondo aperto in cui l'acqua sarà l'elemento fondamentale e che gli starter saranno Browt (tipo Erba), Pombon (tipo Acqua) e Gecqua (tipo Fuoco).
Pokémon Game Music Collection
In apertura del Pokémon Presents è stato mostrato il Pokémon Game Music Collection, un lettore musicale dall'aspetto di un Game Boy, con cui ascoltare le musiche dei giochi dei Pokémon, disponibili su delle cartucce.
Attualmente non ci sono moltissimi dettagli in merito, a parte che permette di ascoltare 45 tracce scambiando altrettante repliche delle cartucce Game Boy dei due giochi di prima generazione, che vengono ripresi anche nel packaging.
Non è stato specificato se in futuro saranno acquistabili anche altre cartucce, magari di altri giochi dei Pokémon o proprio di altri titoli della casa di Mario.
Pokémon Champions ha un mese di uscita
Altro annuncio di grande rilievo è il mese di uscita di Pokémon Champions: aprile 2026 su Nintendo Switch. Si tratta di un momento importante, perché stiamo parlando di un'esperienza pensata espressamente per la scena competitiva.
Com'è noto, Pokémon Champions uscirà anche su mobile, ma bisognerà attendere qualche altro mese. Si parla comunque del 2026. In Pokémon Champions avremo modo di affrontare lotte online tra Pokémon, con una struttura classica da gioco di ruolo. Sarà un gioco cross-play tra Nintendo Switch e i dispositivi mobile.
PokémonXP e i Campionati Mondiali Pokémon 2026
Durante l'evento c'è stato anche spazio per la scena competitiva, con annunci relativi a PokémonXP e ai Campionati Mondiali Pokémon 2026.
È stato spiegato che gli allenatori si contenderanno il titolo dei Campionati Mondiali Pokémon 2026 in Pokémon Champions, mentre gli altri gareggeranno nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, in Pokémon GO e in Pokémon Unite.
Le finali avranno luogo al Chase Center di San Francisco ad agosto. Staremo a vedere se la novità Pokémon Champions piacerà ai giocatori.
Pokémon Pokopia: Pokémon e attività multiplayer
Considerando l'imminente uscita (5 marzo 2026), era inevitabile che anche Pokémon Pokopia trovasse il suo spazio durante il Pokémon Presents. Lo ha fatto con un nuovo trailer, che ha svelato qualche dettaglio inedito su questo sim life a tema Pokémon.
Le novità mostrate sono: il Discorotom, che renderà più vivace la permanenza sull'isola con un po' di musica; lo chef Greeglia, che insegnerà a cucinare ai personaggi e i nuovi dettagli sul multiplayer online, che supporterà fino a quattro giocatori e permetterà di visitare le isole degli amici e accogliere altri giocatori nella propria.
Periodo d'uscita di Pokémon XD: Tempesta Oscura
Per la serie Pokémon il passato è importante quanto il presente, quindi in tanti saranno stati felici di sapere quando potranno giocare a Pokémon XD: Tempesta Oscura su Nintendo Switch Online: sarà disponibile nel corso di marzo 2026 per gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo con Nintendo Switch 2.
Stando a quanto annunciato, si tratta di una conversione molto fedele all'originale, con alcuni miglioramenti grafici necessari per adattarlo agli schermi ad alta definizione.
I nuovi contenuti di Megadimensione per Leggende Pokémon: Z-A
Rimanendo sui titoli del passato, in questo caso recentissimo, abbiamo scoperto i nuovi dettagli di Megadimensione, il DLC di Leggende Pokémon: Z-A, che introdurrà Mega Garchomp Z.
Si tratta dell'evoluzione definitiva di Garchomp: la nuova versione del personaggio assume in questa variante Z una forma ancora più potente, trasformandosi in una vera e propria arma con cui è possibile dominare il campo di battaglia.
Avevamo fatto la conoscenza di Garchomp circa un anno fa, quando il Pokémon di tipo Drago / Terra è stato introdotto nei giochi contestualmente all'inizio di un evento speciale.
Il decimo anniversario di Pokémon GO
Il Pokémon Presents ha lasciato spazio anche al 10° anniversario di Pokémon GO, con l'annuncio del ritorno di vecchi Pokémon da catturare.
Quindi, da sabato 7 a lunedì 9 marzo 2026 sarà possibile catturare moltissimi Pokémon apparsi in precedenza, così da ampliare la propria collezione In una impegnativa tre giorni che si spera dia i suoi frutti. Inoltre, da martedì 3 a venerdì 6 marzo ci sarà un evento dedicato specificatamente alla regione di Kanto.
Espansione per i 30 anni del GCC Pokémon
Immancabile durante il Pokémon Presents il GCC Pokémon, di cui è stata annunciata un'espansione speciale che rientrerà nelle celebrazioni per il 30° anniversario.
Non ci sono moltissimi dettagli in merito. Sembra trattarsi di un'espansione particolare, probabilmente celebrativa della storia di Pokémon, destinata forse a ripercorrere anche altre espansioni e generazioni del passato, in base a quanto possiamo vedere.
Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia disponibili
Il Pokémon Presents è stato anche il momento perfetto per ricordare la disponibilità di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia su Nintendo Switch.
È possiamo acquistarli per 19,90 euro ciascuno sul Nintendo eShop della console. I due titoli sono praticamente identici alle versioni GameBoy Advance, quindi aspettatevi un'esperienza fedelissima a quella originale. Volendo, è possibile trasferire i Pokémon catturati a Pokémon Home. Ossia, lo sarà, perché la funzionalità non è ancora stata implementata. Arriverà con una futura patch, di cui ancora non esiste una data d'uscita pubblica.