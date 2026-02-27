Pokémon Presents: tutti gli annunci dell'evento della Generazione 10

Comunque sia, c'è stato davvero moltissimo, quindi vale la pena di riepilogare il tutto per mettere un po' di ordine nei pensieri. Quindi Bando alle ciance e scopriamo i principali annunci della giornata.

Il Pokémon Presents di oggi è stato particolarmente ricco per gli appassionati, vista la mole di annuci che hanno riguardato un po' tutti i giochi e gli eventi legati alla serie. In particolare, abbiamo potuto vedere la generazione 10, con Pokémon Vento e Onda , probabilmente l'annuncio più atteso in assoluto.

Pokémon Vento e Onda

Anche se l'annuncio di Pokémon Vento e Pokémon Onda è arrivato in chiusura del Pokémon Presents, lo riportiamo per primo perché è stato sicuramente il momento più rilevante della presentazione. Stiamo infatti parlando dell'attesissima Generazione 10, che uscirà in esclusiva su Nintendo Switch 2, mostrata con un trailer di 3 minuti e mezzo.

Game Freak e The Pokémon Company hanno anche annunciato l'anno di uscita: 2027. Purtroppo non si sa molto altro, a parte che sarà ambientato in un mondo aperto in cui l'acqua sarà l'elemento fondamentale e che gli starter saranno Browt (tipo Erba), Pombon (tipo Acqua) e Gecqua (tipo Fuoco).