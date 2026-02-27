Pokémon XD: Tempesta Oscura ha un periodo di uscita su Nintendo Switch Online

Come era stato già annunciato in precedenza, Pokémon XD: Tempesta Oscura arriverà presto su Nintendo Switch Online come uno dei giochi del catalogo Gamecube scaricabili gratuitamente dagli abbonati al servizio Nintendo con Pacchetto Aggiuntivo, e oggi è stato comunicato il periodo di uscita.
Pokémon XD: Tempesta Oscura (o Gale of Darkness, in inglese) sarà disponibile a marzo all'interno del catalogo di GameCube per gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, scaricabile liberamente da coloro che possiedono la sottoscrizione maggiore al servizio online di Nintendo su Switch 2.
Si tratta di una conversione fedele all'originale, con alcuni adattamenti che riguardano probabilmente una migliore visualizzazione sugli schermi ad alta definizione.
Ritorno dal passato
Pokémon XD: Tempesta Oscura è stata una delle novità introdotte nel corso del Pokémon Presents andato in scena oggi, in occasione del Pokémon Day per il 30° anniversario del franchise, che ha visto anche diverse altre novità.
La principale è ovviamente l'annuncio di Pokémon Vento e Onda, i due nuovi capitoli della serie che rappresentano l'attesissima Gen 10 dei Pokémon, attesi per il 2027.
Tempesta oscura ci porta nella regione di Auros, per scoprire il mistero di Lugia Ombra in un gioco di ruolo uscito originariamente per GameCube.
La storia inizia al fianco di un Eevee, ma potremo poi raccogliere altri Pokémon mentre si esplorano diversi villaggi e luoghi, nonché prendere e purificare i Pokémom Ombra degli allenatori rivali.
Oltre ad offrire un'esperienza spettacolare in single player, Pokémon XD: Tempesta Oscura consente anche di uscire momentaneamente dalla storia principale per combattere con gli amici in battaglie a due o quattro giocatori.