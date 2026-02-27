Pokémon XD: Tempesta Oscura ha un periodo di uscita su Nintendo Switch Online

Come era stato già annunciato in precedenza, Pokémon XD: Tempesta Oscura arriverà presto su Nintendo Switch Online come uno dei giochi del catalogo Gamecube scaricabili gratuitamente dagli abbonati al servizio Nintendo con Pacchetto Aggiuntivo, e oggi è stato comunicato il periodo di uscita.

Pokémon XD: Tempesta Oscura (o Gale of Darkness, in inglese) sarà disponibile a marzo all'interno del catalogo di GameCube per gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, scaricabile liberamente da coloro che possiedono la sottoscrizione maggiore al servizio online di Nintendo su Switch 2.

Si tratta di una conversione fedele all'originale, con alcuni adattamenti che riguardano probabilmente una migliore visualizzazione sugli schermi ad alta definizione.