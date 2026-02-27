Pokémon Vento e Onda annunciati, sono la tanto attesa Generazione 10

Durante l'evento di presentazione dedicato alla serie Pokémon, The Pokémon Company e Game Freak hanno presentato la Generazione 10: Pokémon Vento e Pokémon Onda per Nintendo Switch 2 (niente versioni Nintendo Switch, a quanto pare). Lo hanno fatto con un lungo trailer, di 3:31 minuti, in cui hanno mostrato anche la nuova ambientazione, in cui l'acqua sarà dominante. Abbiamo anche un periodo d'uscita : 2027. Purtroppo non c'è ancora una data d'uscita definitiva, come specificato durante la presentazione.

Un mondo acquatico

Il video svela anche quali saranno gli starter: Browt (tipo Erba), Pombon (tipo Acqua) e Gecqua (tipo Fuoco). Come ormai tradizione, ci saranno un protagonista maschile e una protagonista femminile.

Simpatiche le versioni estive di Pikachu che si possono vedere all'inizio del filmato e che probabilmente faranno parte del gioco.

Vento e Onda offriranno un nuovo mondo aperto tutto da esplorare, con splendide isole battute dal vento e un vasto oceano dalle onde scintillanti. I Pokémon che vivono in armonia con il rigoglioso ambiente di questa regione hanno sviluppato delle caratteristiche uniche.

I due personaggi indosseranno abiti diversi a seconda della versione acquistata. Il gioco sembra migliorato anche dal punto di vista tecnico rispetto agli altri capitoli 3D della serie, soprattutto per quanto riguarda l'acqua, ora davvero realistica. Inevitabile, visto che sarà l'elemento fondamentale (o uno degli elementi fondamentali) dell'esperienza.

Pokémon Onda e Pokémon Vento erano stati svelati da una fuga di notizie di qualche mese fa. The Pokémon Company ha comunque mantenuto il riserbo fino all'annuncio di oggi.