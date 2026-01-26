L'annuncio dei giochi Pokémon di 10° sarebbe fissato a febbraio, faranno il balzo grafico desiderato dai fan?

Il noto insider NateTheHate ha condiviso nuove indiscrezioni sui giochi di decima generazione della serie Pokémon, i vociferati Wind e Waves. Come già ipotizzato da molti, sostiene che la nuova coppia di titoli dovrebbe essere annunciata il 27 febbraio, in occasione del Pokémon Day che darà il via alle celebrazioni per il trentesimo anniversario del franchise.
Non è però l'unico dettaglio interessante. Sulla base dei materiali trapelati negli ultimi mesi e delle informazioni ricevute dalle sue fonti, l'insider ritiene che i nuovi giochi offriranno un notevole salto grafico: forse non al livello di Beast of Reincarnation (altro progetto di Game Freak in corso di sviluppo) o dei titoli più esigenti dal punto di vista grafico per Nintendo Switch 2, ma comunque un miglioramento netto rispetto ai criticati Pokémon Scarlatto e Violetto e Leggende Pokémon: Z-A.
Vedremo sostanziali miglioramenti rispetto agli ultimi giochi?
"Da alcune conversazioni che ho avuto, sembra che la prossima generazione potrebbe essere visivamente appagante" afferma NateTheHate. "Non dico che andrà a competere con Beast of Reincarnation o con alcuni dei giochi più esigenti dal punto di vista grafico su Switch 2, ma potrebbe rappresentare quel salto visivo che i fan di Pokémon stanno aspettando, almeno entro certi limiti. Potrebbe essere un gioco davvero piacevole da vedere."
Un annuncio durante il Pokémon Day appare senza dubbio plausibile, del resto sarebbe perfetto per celebrare i trent'anni della serie, ma, come sempre, è bene prendere queste indiscrezioni con cautela. In ogni caso, nel giro di un mese scopriremo se oltre al fumo c'è anche dell'arrosto.