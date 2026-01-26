L'annuncio dei giochi Pokémon di 10° sarebbe fissato a febbraio, faranno il balzo grafico desiderato dai fan?

Il noto insider NateTheHate ha condiviso nuove indiscrezioni sui giochi di decima generazione della serie Pokémon, i vociferati Wind e Waves. Come già ipotizzato da molti, sostiene che la nuova coppia di titoli dovrebbe essere annunciata il 27 febbraio, in occasione del Pokémon Day che darà il via alle celebrazioni per il trentesimo anniversario del franchise.

Non è però l'unico dettaglio interessante. Sulla base dei materiali trapelati negli ultimi mesi e delle informazioni ricevute dalle sue fonti, l'insider ritiene che i nuovi giochi offriranno un notevole salto grafico: forse non al livello di Beast of Reincarnation (altro progetto di Game Freak in corso di sviluppo) o dei titoli più esigenti dal punto di vista grafico per Nintendo Switch 2, ma comunque un miglioramento netto rispetto ai criticati Pokémon Scarlatto e Violetto e Leggende Pokémon: Z-A.