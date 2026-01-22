GCC Pokémon Pocket presenta la nuova espansione Parata Fantasmagorica, data di uscita e trailer

Il team di GCC Pokémon Pocket ha annunciato ufficialmente la prossima espansione in arrivo, Parata Fantasmagorica. Sarà disponibile dal 29 gennaio e introdurrà nuove carte, tra cui Mega Gardevoir, che fa da protagonista alle nuove bustine.
L'espansione porta con sé le nuove Pokémon-ex Megaevoluzione, il debutto del leggendario Ogerpon Maschera Turchese-ex e una serie di carte Stadio, aggiungendo una ventata d'aria fresca al meta. Le carte saranno inoltre caratterizzate da illustrazioni vivaci e a tema festivo. Possiamo vedere un'anteprima dei nuovi contenuti nel trailer qui sotto.
Non solo nuove carte: in arrivo aggiornamenti ed eventi
Le novità non si limitano all'espansione. L'aggiornamento che accompagnerà Parata Fantasmagorica introdurrà anche la nuova funzione dei messaggi per gli scambi all'interno dell'app. Tra le aggiunte troviamo inoltre una nuova opzione per le lotte casuali: affrontando la CPU compariranno avversari con mazzi generati casualmente, rivelati solo all'inizio dello scontro.
Inoltre, come da tradizione, la nuova espansione porterà con sé anche dei nuovi eventi, che abbiamo elencato di seguito:
- Missioni regalo mazzo élite (dalle 07:00 del 30 gennaio alle 07:59 del 27 aprile): completare queste missioni permetterà di ottenere un potente mazzo élite di tipo Fuoco che include Mega Blaziken-ex ed Entei-ex.
- Missioni collezione carte utili (dalle 07:00 del 30 gennaio alle 07:59 del 27 aprile): in questo periodo, i giocatori potranno completare delle missioni speciali per ottenere carte Allenatore utili nelle lotte, come Copiona, Mantello Gigante e non solo.
- Evento bonus Mega Medicham-ex (dalle 07:00 del 12 febbraio alle 06:59 del 22 febbraio): partecipando a speciali lotte con CPU sarà possibile ottenere delle buste promo (serie B, vol. 4).
- Evento pesca misteriosa (dalle 07:00 del 15 febbraio alle 06:59 del 25 febbraio): delle carte promozionali di Cinderace e Vulpix di Alola faranno la loro comparsa nella pesca misteriosa. Durante l'evento saranno disponibili anche missioni che permetteranno di ottenere un Buono negozio evento da scambiare con una carta promozionale nel negozio.