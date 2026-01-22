GCC Pokémon Pocket presenta la nuova espansione Parata Fantasmagorica, data di uscita e trailer

Il team di GCC Pokémon Pocket ha annunciato ufficialmente la prossima espansione in arrivo, Parata Fantasmagorica. Sarà disponibile dal 29 gennaio e introdurrà nuove carte, tra cui Mega Gardevoir, che fa da protagonista alle nuove bustine.

L'espansione porta con sé le nuove Pokémon-ex Megaevoluzione, il debutto del leggendario Ogerpon Maschera Turchese-ex e una serie di carte Stadio, aggiungendo una ventata d'aria fresca al meta. Le carte saranno inoltre caratterizzate da illustrazioni vivaci e a tema festivo. Possiamo vedere un'anteprima dei nuovi contenuti nel trailer qui sotto.