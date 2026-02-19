GCC Pokémon Pocket ha svelato il nuovo set, Meraviglie di Paldea, basato su Scarlatto e Violetto

Meraviglie di Paldea (denominato B2a) sarà disponibile dal 26 febbraio 2026 e sulla bustina, come potete vedere anche nel video poco sotto, sono presenti in primo piano gli starter Fuecoco, Sprigatito e Quaxly.

Un teaser di alcune ore fa lo aveva anticipato, ma ora abbiamo la conferma ufficiale: il prossimo set di GCC Pokémon Pocket è Meraviglie di Paldea , un nuovo insieme di carte da gioco basate sulla nona generazione, ovvero Scarlatto e Violetto.

Il trailer di Meraviglie di Paldea

Il trailer ci permette di vedere chiaramente la carte di Sprigatito, che avrà 60 PS e l'attacco Fogliame da 20 danni con una energia erba, oltre che Fuecoco, con 70 PS e l'attacco Canto Spensierato che non fa danni ma permette di prendere un Pokémon Base a caso dal mazzo e metterlo nella propria panchina, con una sola energia per utilizzarlo.

Quaxly invece, con 60 PS, attacca con Schivata Splash, che fa 10 danni ma permette di prevenire i danni e gli effetti degli attacchi se si ottiene testa con il lancio di una moneta. Vediamo anche Pawmi, con 60 PS si esibisce con la mossa Scintilla Casuale che infligge 10 danni a uno dei Pokémon dell'avversario.

Il video mostra anche Smoliv (60 PS, Assorbimento che cura 10 danni), Fidough (60 PS e Retrocalcio da 20 danni) e Wooper di Paldea (60 PS e Tonfo da 40 danni ma con due energie). Viene anche messa in campo la carta Maushold, con una bellissima Full Art a tema fungino. Si continua con Klawf, Ceruledge e Tinkatink, seguiti da Meowscarada EX (160 PS, 80 danni con Solarraggio e l'abilità Prestigiafiore che permette di infliggere 70 danni al Pokémon che si trova in una posizione a nostra scelta alla fine del prossimo turno).

La lista degli EX contiene anche Gholdengo EX (150 PS, Spese Pazze che fa danni in base alle energie assegnate). Reincontreremo anche Nemi e Pepe, come carte Aiuto, e potremo usare la carta Stadio Mesapoli. Diteci, nel trailer avete visto qualche carta che può interessarvi?

Ricordiamo in chiusura che la rarissima carta Pokémon "Pikachu Illustrator" di Logan Paul è stata venduta a un prezzo record.