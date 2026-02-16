La rarissima carta Pokémon "Pikachu Illustrator" di Logan Paul è stata venduta a un prezzo record

Logan Paul aveva fatto notizia (tra le tante) per aver acquistato, nel luglio del 2021, la rara carta per 5,2 milioni di dollari, cosa che già all'epoca rappresentava il record mondiale per una carta Pokémon, ma a quanto pare era solo l'inizio.

In seguito a un allungamento dell'asta e un premium aggiuntivo, il prezzo finale della carta ha raggiunto i 16,5 milioni di dollari , per la precisione 16.492.000 dollari, presso Goldin Auctions, arrivando dunque al triplo di quanto Paul l'aveva pagata inizialmente.

Si è conclusa l'asta per la rarissima carta Pokémon "Pikachu Illustrator" , finora in possesso di Logan Paul , che ha raggiunto come prevedibile un prezzo da record assoluto, dopo 41 giorni dall'avvio della procedura.

Il sacro graal delle carte Pokémon

La carta Pikachu Illustrator in questione è considerata una sorta di unicum in quanto è una delle più rare, e il suo valore è ulteriormente incrementato dalla condizione praticamente perfetta, valutata come PSA 10.

Questa è diventata una sorta di parte integrante del personaggio di Paul, avendola fatta incastonare in una sobria collana d'oro e diamanti che indossava regolarmente con il suo costume di WrestleMania, ma successivamente ha deciso di venderla.

L'asta ha avuto un andamento un po' altalenante, ma alla fine ha subito una notevole accelerata fino ad arrivare al folle prezzo di oltre 16 milioni di dollari, che rappresenta il record assoluto per questo tipo di transazione.

La carta Pikachu Illustrator è una carta rara del 1998 che era stata distribuita solamente ai vincitori di un contest organizzato da CoroCoro Comics in Giappone, disegnata da Atsuko Nishida, ovvero l'autore originale della creatura in questione.

Si stima che vi siano solo intorno a 40 copie della carta nel mondo, ma quella venduta da Paul è l'unica valutata come PSA 10, ovvero nel migliore stato di conservazione possibile.