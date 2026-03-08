Il manga che racconta le origini dei Pokémon è arrivato anche in Italia

Negli ultimi 30 anni i retroscena che hanno portato al successo planetario di Pokémon su Game Boy sono stati raccontati in tutte le salse, tra interviste, documentari e libri: nel 2018 venne realizzato anche un manga biografico , scritto da Hiroyuki Kikuta, disegnato da Akira Tanaka e pubblicato dall'editore Shogakukan come parte di una sua collana di manga educativi. Come spesso accade, ci sono voluti anni prima che il manga venisse adattato e distribuito in Italia, ma alla fine ci ha pensato J-Pop, che per festeggiare il trentennale della serie lo ha localizzato e distribuito anche da noi con il titolo Satoshi Tajiri - Il mio mondo, i miei Pokémon .

Tra gli appassionati di videogiochi, la nascita dei Pokémon è forse tra le origin story più famose. Forse perché - un po' come Shigeru Miyamoto che creò Zelda ispirandosi alle sue avventure da bambino - la genesi dei Pokémon è strettamente legata all'infanzia dell'autore Satoshi Tajiri , ai pomeriggi passati a cacciare insetti e alla sua passione per i videogiochi.

Dagli insetti alla Pokémania

Il piccolo volume (siamo sotto le 160 pagine) racconta a grandi linee gli anni che hanno preceduto la pubblicazione di Pokémon Rosso e Verde in Giappone. Da quando Satoshi Tajiri era bambino e collezionava ogni tipo di insetto, esplorando strade, boschetti e addirittura cimiteri alla ricerca di specie uniche.

Quando era bambino, Satoshi Tajiri era soprannominato "Dottor Insetto" per via della sua passione per la cattura e il collezionismo di insetti.

Si racconta poi di come, crescendo, ha conosciuto e si è innamorato dei videogiochi, prima di fondare una rivista chiamata Game Freak assieme al suo amico e disegnatore Ken Sugimori (che a sua volta sarebbe diventato il principale artista dietro al design dei Pokémon). È a circa metà del manga che avviene la svolta: da fanzine, Game Freak diventa uno sviluppatore di videogiochi e il team di Tajiri e Sugimori si imbarca in una collaborazione con Nintendo per creare un gioco per Game Boy ispirato alle passioni e alle esperienze del suo autore da bambino.

C'è il collezionismo di mostriciattoli, ovviamente, ma anche l'esplorazione, il senso di curiosità, di amicizia e addirittura i combattimenti come quelli che Tajiri vedeva in TV. Nonostante la seconda metà del manga sia quasi tutta ambientata all'interno di uffici, al telefono o davanti a dei computer, il manga fa un lavoro dignitoso nell'aggiungere varietà (anche visiva) attraverso i ragionamenti e i momenti introspettivi del team.

Quando uscì, il manga fece parlare di sé anche perché conteneva delle immagini che mostravano per la prima volta dei design inediti e poi scartati di alcuni Pokémon

Ovviamente a risentirne è un po' il pathos del racconto e, per quanto problematico possa essere un computer che va in tilt durante lo sviluppo, la scena si può rendere drammatica fino a un certo punto senza che diventi caricaturale.