L'ultimo amiibo presentato da Nintendo è il più costoso di sempre

Presentato alcuni giorni fa da Nintendo, l'amiibo di King Dedede e Stellarmata si è rivelato essere il più costoso di sempre: disponibile a partire dal 2 luglio, il prodotto può essere prenotato sullo store ufficiale al prezzo di 49,99€.
Appartenente alla nuova serie di amiibo dedicati a Kirby Air Riders, King Dedede e Stellarmata supera non di poco la cifra richiesta sia per Kirby e Stella Warp (39,99€), sia per Meta Knight e Stella Ombra (39,99€), stabilendo di fatto un record.
La notizia è arrivata come una sorpresa per gli appassionati e i collezionisti di amiibo, che cominciavano a sperare in una riduzione generale dei prezzi e si sono invece trovati di fronte a un rincaro, per quanto giustificato dalle peculiarità di questo specifico modello trasformabile.
Chiaramente la questione vale soprattutto per gli Stati Uniti, dove le prenotazioni di King Dedede e Stellarmata sono state aperte a 54,99 dollari per via della ben nota questione dei dazi voluti dal presidente Donald Trump.
La reazione di Nintendo
Non è dunque un caso che un paio di giorni fa Nintendo of America abbia deciso di fare causa al governo americano, chiedendo un rimborso sullaa base della sentenza della Corte Suprema che ha dichiarato illegittimi questi interventi.
Le tariffe di Trump, in particolare, hanno causato non pochi grattacapi a Nintendo proprio nel mezzo del lancio della sua nuova console, Nintendo Switch 2, le cui prenotazioni negli USA sono state inizialmente rinviate.