L'ultimo amiibo presentato da Nintendo è il più costoso di sempre

Presentato alcuni giorni fa da Nintendo, l'amiibo di King Dedede e Stellarmata si è rivelato essere il più costoso di sempre: disponibile a partire dal 2 luglio, il prodotto può essere prenotato sullo store ufficiale al prezzo di 49,99€.

Appartenente alla nuova serie di amiibo dedicati a Kirby Air Riders, King Dedede e Stellarmata supera non di poco la cifra richiesta sia per Kirby e Stella Warp (39,99€), sia per Meta Knight e Stella Ombra (39,99€), stabilendo di fatto un record.

La notizia è arrivata come una sorpresa per gli appassionati e i collezionisti di amiibo, che cominciavano a sperare in una riduzione generale dei prezzi e si sono invece trovati di fronte a un rincaro, per quanto giustificato dalle peculiarità di questo specifico modello trasformabile.

Chiaramente la questione vale soprattutto per gli Stati Uniti, dove le prenotazioni di King Dedede e Stellarmata sono state aperte a 54,99 dollari per via della ben nota questione dei dazi voluti dal presidente Donald Trump.