I prezzi dei nuovi amiibo sono più alti in USA a causa dei dazi di Trump

Molti videogiocatori statunitensi stanno notando grosse differenze di prezzo per i nuovi prodotti di Nintendo (e non solo), rispetto a quelli internazionali, in particolare quelli europei. Parliamo di costi sensibilmente più alti, lì dove normalmente i prezzi in dollari erano spesso più bassi di quelli in euro. In particolare gli amiibo e i nuovi accessori per Nintendo Switch 2 mostrano un salto notevole.