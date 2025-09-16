Avete presente League of Legends ? Dota 2 ? Bandai Namco ha pensato proprio a questi clamorosi successi per dar vita a un progetto free-to-play per molti versi coraggioso, che ha voluto affidare a un team esperto come Ganbarion, autore negli anni di numerose trasposizioni dedicate a One Piece, incluso il recente World Seeker. Ebbene, com'è andata?

Dragon Ball Gekishin Squadra si pone come un esperimento assolutamente inedito per una proprietà intellettuale famosa e prolifica come quella creata da Akira Toriyama. Stiamo infatti parlando di un MOBA , acronimo di multiplayer online battle arena: un'esperienza che miscela azione e strategia di squadra per dar vita a scontri appassionanti.

Come funziona?

Se conoscete anche minimamente il filone dei multiplayer online battle arena, saprete che si tratta di giochi piuttosto impegnativi, le cui partite possono durare decine e decine di minuti fra un rovesciamento di fronte e l'altro, specie negli ambiti più competitivi. L'intenzione di Dragon Ball Gekishin Squadra era ovviamente quella di confezionare qualcosa di più semplice, compatto e veloce ma senza rinunciare allo spessore.

L'unico scenario disponibile nella modalità principale del gioco è dotato di due sole corsie, una collocata in alto e una in basso, che vengono inframezzate da una zona centrale selvaggia, eventualmente da frequentare ai fini del livellamento del nostro combattente. Sì, perché i MOBA hanno la peculiarità di gestire la progressione dei personaggi all'interno dei singoli match, che si resetta al termine degli stessi. Inoltre il modello economico che sorregge il progetto si raccorda a questa impostazione, consentendoci di acquistare e sbloccare unicamente skin, emote e animazioni, mai esperienza.

Come si svolge una partita? Nella modalità principale di Gekishin Squadra, due squadre composte da quattro giocatori si affrontano con l'obiettivo di conquistare la rispettiva Sfera del Drago, e il team e ci riesce ottiene la vittoria. Raggiungere l'iconica sfera non è semplice, tuttavia: oltre ai nostri diretti avversari, dovremo superare gli ostacoli rappresentati da tanti "minion", nemici di basso o medio rango controllati dalla CPU che sono lì giusto per farci guadagnare esperienza, nonché la difesa rappresentata dagli Dei della Distruzione.

Goku è uno dei personaggi in grado di trasformarsi in Dragon Ball Gekishin Squadra

Questi ultimi si comportano a tutti gli effetti come le classiche torri dei multiplayer online battle arena: ce ne sono in tutto otto, quattro per squadra, distribuiti all'interno delle due corsie, ma risultano essere assolutamente inattaccabili, perlomeno fino a quando uno dei due potentissimi re Zeno, che "gravitano" e gira al di sopra della mappa in senso orario, in maniera più o meno rapida in base agli umori del match, li raggiunge e comincia a prenderli a martellate.

In tale frangente avremo la possibilità di entrare nel loro perimetro e sfruttare una breve finestra temporale al fine di piazzare alcuni colpi caricati fino a sconfiggere la divinità e aprire la strada verso la tappa successiva, assicurandoci però che nessun componente del team avversario sia lì per disturbarci: in tal caso i nostri sforzi potrebbero rivelarsi inutili e finiremmo per dover attendere nuovamente l'arrivo di Zeno per riprovarci.

La progressione in una corsia di Dragon Ball Gekishin Squadra

Ci sono poi due modalità secondarie, Land Grab e Finders Keepers, che però mettono da parte quasi del tutto il discorso della progressione dei personaggi (e risultano dunque molto meno interessanti) in favore da una parte di una formula territoriale in cui ci viene chiesto di conquistare e difendere tre zone all'interno di un piccolo scenario, con l'obiettivo di totalizzare per primi i cinquecento punti necessari a chiudere la partita; dall'altra di una sorta di caccia al tesoro all'interno di un dungeon.