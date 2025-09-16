Muzan arriva gratuitamente in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2

L'editore Aniplex e lo sviluppatore CyberConnect2 hanno annunciato che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 sarà presto arricchito da un personaggio gratuito: Muzan Kibutsuji, che sarà utilizzabile come personaggio giocabile nella modalità "VS". L'aggiornamento sarà pubblicato il 18 settembre, tramite un aggiornamento gratuito il 18 settembre.

Dal film al videogioco

Si tratta di un modo per celebrare il successo del film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Il Castello dell'Infinito, attualmente nei cinema, e per promuovere il DLC a pagamento "Infinity Castle - Character Pass Parte 1", che introdurrà i seguenti personaggi giocabili proprio dal film:

Tanjiro Kamado (Infinity Castle)

Zenitsu Agatsuma (Infinity Castle)

Giyu Tomioka (Infinity Castle)

Shinobu Kocho (Infinity Castle)

Douma

Akaza (Infinity Castle)

Kaigaku

Ogni personaggio sarà acqusitabile anche singolarmente, nel caso non si voglia tutto il pacchetto.

Il Castello dell'Infinito segna l'inizio della fase conclusiva dell'anime, che è arrivato al suo apice. Sta registrando risultati da record in tutto il mondo.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 è attualmente disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (su Steam). È giocabile in retrocompatibilità anche su Nintendo Switch 2. È stato pubblicato il 1° agosto in Giappone e il 5 agosto in Occidente.