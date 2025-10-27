SEGA e CyberConnect2 hanno annunciato che Kaigaku sta per arrivare in Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2: il nuovo personaggio scaricabile sarà disponibile a partire dal 30 ottobre, come rivela il trailer che potete vedere qui sotto.

Acquistabile singolarmente o nell'ambito dell'Infinity Castle - Part 1 Character Pass, Kaigaku è diventato la Sesta Luna Superiore per sua stessa volontà, in quanto inizialmente era un membro del Corpo dei Cacciatori di Demoni, allievo del maestro che ha addestrato Zenitsu.

Incapace di padroneggiare la Prioma Forma del Respiro del Fulmine, Kaigaku ha chiesto al potentissimo Kokushibo di trasformarlo in un demone e da allora è diventato un nemico dell'umanità, acquisendo la capacità di generare letali lampi neri e di combattere a grande velocità.

Come detto, Kaigaku potrà essere scaricato senza costi aggiuntivi dai possessori dell'Infinity Castle - Part 1 Character Pass, che include altri cinque personaggi: