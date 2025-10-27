SEGA e CyberConnect2 hanno annunciato che Kaigaku sta per arrivare in Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2: il nuovo personaggio scaricabile sarà disponibile a partire dal 30 ottobre, come rivela il trailer che potete vedere qui sotto.
Acquistabile singolarmente o nell'ambito dell'Infinity Castle - Part 1 Character Pass, Kaigaku è diventato la Sesta Luna Superiore per sua stessa volontà, in quanto inizialmente era un membro del Corpo dei Cacciatori di Demoni, allievo del maestro che ha addestrato Zenitsu.
Incapace di padroneggiare la Prioma Forma del Respiro del Fulmine, Kaigaku ha chiesto al potentissimo Kokushibo di trasformarlo in un demone e da allora è diventato un nemico dell'umanità, acquisendo la capacità di generare letali lampi neri e di combattere a grande velocità.
Come detto, Kaigaku potrà essere scaricato senza costi aggiuntivi dai possessori dell'Infinity Castle - Part 1 Character Pass, che include altri cinque personaggi:
- Tanjiro Kamado (Infinity Castle)
- Zenitsu Agatsuma (Infinity Castle)
- Giyu Tomioka (Infinity Castle)
- Shinobu Kocho (Infinity Castle)
- Douma
- Akaza (Infinity Castle)
Una potente sinergia
Il debutto di Kaigaku non avviene in questo momento per caso, bensì rientra in una strategia votata a cavalcare l'onda del gradissimo successo riscosso da Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito, che ha totalizzato incassi straordinari.
Come sappiamo, il film approdato di recente nelle sale cinematografiche è la prima delle tre parti che andranno a concludere la saga di Demon Slayer, e con ogni probabilità prima che tutto sia finito, da qui al 2029, assisteremo al lancio di The Hinokami Chronicles 3.