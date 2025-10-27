I futuri iPad Pro M6 potrebbero introdurre la camera di vapore degli iPhone 17 Pro

Secondo alcune indiscrezioni, i prossimi iPad Pro con chip M6 dovrebbero adottare un'altra novità, ovvero la camera di vapore. Quest'ultima è stata introdotta con gli iPhone 17 Pro e si tratterebbe di una soluzione molto interessante, che permetterebbe di gestire in maniera ottimale il calore generato dal nuovo chip, ancora più potente e in grado di gestire flussi di lavoro sempre più pesanti. Vediamo meglio i dettagli.

La camera di vapore approda anche su iPad Come vi abbiamo anticipato, le indiscrezioni sono state riportate da Mark Gurman attraverso la sua consueta newsletter "Power On" di Bloomberg. Sebbene si tratti di una fonte molto affidabile, ovviamente queste informazioni vanno sempre prese con la dovuta cautela in attesa di conferme o smentite. In ogni caso, i prossimi iPad Pro adotteranno i nuovi chip M6, ancora più potenti e in grado di gestire carichi di lavoro sempre più pesanti. Proprio per questo motivo, la camera di vapore già vista su iPhone 17 Pro sarebbe in grado di ottimizzare al meglio il sistema di raffreddamento. La camera di vapore In particolare, si potrebbero risolvere i problemi del thermal throttling: in poche parole quando il dispositivo riduce le prestazioni per evitare un eventuale surriscaldamento. La vapor chamber, infatti, diffonde e disperde meglio il calore, permettendo flussi di lavoro elevati e in maniera costante, evitando che il dispositivo si scaldi eccessivamente. Chiaramente ciò si declina in maggiore affidabilità, nonché longetivà, dato che i componenti interni non si usurano maggiormente. Apple presenta il nuovo iPad Pro con chip M5: potenza, IA e innovazione, prezzi e disponibilità