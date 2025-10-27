Sonic 4 - Il Film potrebbe avere un nome completamente diverso in riferimento a un vecchio gioco

Nel mentre aspettiamo di vedere in che modo proseguirà la saga di Sonic in ambito videoludico, SEGA e Paramount stanno lavorando anche sul prossimo film dedicato al riccio blu .

Come di potrebbe chiamare il prossimo film di Sonic

Il quarto film di Sonic - secondo quanto segnalato - si potrebbe infatti chiamare Sonic CD, in riferimento al classico gioco con lo stesso nome. Ovviamente per ora è solo un report, che precisa inoltre che per ora è solo un'idea dietro le quinte e non è certa.

Non ci sono molti dettagli su Sonic 4 (o Sonic CD, se i report sono corretti) se non che arriverà nel marzo 2027. La serie è iniziata nel febbraio 2020 e il film più recente è stato pubblicato nel dicembre 2024.

Possiamo però fare affidamento sui leak e il noto insider DanielRPK ha affermato che la sceneggiatura della pellicola sarà legata ai viaggi nel tempo, ovvero uno degli elementi fondamentali di Sonic CD del 1993. Per ora non sappiamo se sia vero, ma supponiamo che non dovremo attendere troppo prima di scoprirlo visto che tra alcuni mesi Paramount dovrà iniziare la campagna marketing per il film.

Ricordiamo poi che SEGA riporterà Sonic ai Giochi Olimpici grazie a un nuovo accordo di collaborazione.