Sonic Racing: CrossWorlds ha raggiunto un nuovo record di vendite: il DLC di Persona 5 è disponibile

SEGA ha svelato le vendite di Sonic Racing: CrossWorlds , l'apprezzato gioco di kart arrivato su PC (Steam ed Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch (la versione Switch 2 è in arrivo).

Altri dati e novità attese per Sonic Racing: CrossWorlds

L'editore ha condiviso anche altri dettagli legati a Sonic Racing: CrossWorlds, come ad esempio il fatto che i giocatori hanno fatto 74,5 milioni di gare dall'uscita a oggi, con oltre 31,5 milioni di Grand Prix giocati e ben 13 milioni di match classificati online.

Sonic Racing: CrossWorlds raccoglie tanti personaggi del mondo di SEGA, non unicamente Sonic e i suoi amici, con anche piloti d'eccezione come Ichiban da Like a Dragon e Hatsune Miku.

Come precedentemente annunciato, è stato pubblicato un aggiornamento gratuito per Sonic Racing: CrossWorlds, precisamente legato a Persona 5 e al suo protagonista, Joker. Tra i contenuti vi sarà l'aggiunta di Joker come personaggio giocabile, insieme al suo veicolo (Arsene Wing) e tre tracce musicali dedicate al personaggio aggiunge al Jukebox ("Take Over", "Wake Up, Get Up, Get out There", "Victory") e infine anche delle emote e suoni speciali.

Vi ricordiamo poi che Sonic Racing: CrossWorlds è il primo gioco della serie con cross-play e non è una cosa banale quanto pensate.