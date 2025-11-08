Svelate risoluzione e framerate di Sonic Racing: CrossWorlds su Nintendo Switch 2

Sega ha svelato nuovi dettagli su Sonic Racing: CrossWorlds - Nintendo Switch 2 Edition , la nuova versione del celebre racing game in arrivo in formato digitale il prossimo 4 dicembre, mentre l'edizione fisica sarà disponibile all'inizio del 2026.
Per quanto riguarda le prestazioni tecniche, il gioco offrirà una risoluzione nativa di 1440p a 60 fotogrammi al secondo quando la console è collegata al dock. Tuttavia, in modalità multiplayer locale a schermo condiviso per quattro giocatori, il framerate scenderà a 30 fps. In modalità portatile, la risoluzione sarà di 1080p, con un framerate che, anche in questo caso, passerà da 60 a 30 fps durante il multiplayer in split-screen.
La versione fisica non sarà una Game-Key Card
Sega ha inoltre confermato che la versione fisica del gioco per Nintendo Switch 2 conterrà i dati direttamente nella cartuccia, escludendo quindi l'utilizzo del poco apprezzato formato delle schede con chiave di gioco, mentre al momento non sono previsti piani per una Collector's Edition. Le dimensioni della versione digitale si aggireranno intorno ai 16 GB.
Ricordiamo che chi possiede già una copia di Sonic Racing: CrossWorlds per Nintendo Switch potrà effettuare l'upgrade alla versione per Switch 2 al prezzo di 10 euro. È previsto uno sconto del 50% per chi effettuerà l'acquisto entro il 10 dicembre.