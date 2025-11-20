0

Sfreccia a tutta velocità con Sonic Racing: CrossWorlds al suo minimo storico su Amazon per il Black Friday

Inizia la settimana del Black Friday di Amazon e iniziano le promo, Sonic Racing: CrossWorlds è in offerta al suo minimo storico sulla piattaforma.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   20/11/2025
Su Amazon, oggi, in occasione della prima giornata di sconti della settimana del Black Friday è presente e disponibile una super promozione su Sonic Racing: CrossWorlds il cui prezzo viene scontato del 32% per un costo totale e finale di 47,99€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui giù (ad essere in offerta sono anche le versioni PS4 e Xbox Series X, stesso prezzo): Sonic Racing: CrossWorlds porta la corsa arcade a un livello completamente nuovo grazie all'introduzione dei Ring di trasferimento, che permettono ai giocatori di teletrasportarsi tra 15 CrossWorld diversi. Ogni gara diventa così imprevedibile e ricca di colpi di scena.

La line-up dei personaggi è la più grande nella storia della serie, con 23 iconiche figure dell'universo Sonic e SEGA tra cui scegliere. Ogni pilota ha il proprio stile e le proprie caratteristiche, offrendo una varietà enorme di approcci alla competizione.

La personalizzazione è un altro punto di forza: i giocatori possono combinare 45 veicoli unici con 70 gadget diversi per costruire il proprio kart ideale, ottimizzando velocità, controllo e abilità speciali in base al proprio stile di guida. A rendere le gare ancora più caotiche e divertenti ci sono i 23 potenziamenti. Per avere una visione globale del titolo dai un'occhiata alla nostra recensione.

