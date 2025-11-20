Sfreccia a tutta velocità con Sonic Racing: CrossWorlds al suo minimo storico su Amazon per il Black Friday

Su Amazon, oggi, in occasione della prima giornata di sconti della settimana del Black Friday è presente e disponibile una super promozione su Sonic Racing: CrossWorlds il cui prezzo viene scontato del 32% per un costo totale e finale di 47,99€, suo minimo storico sulla piattaforma . Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui giù (ad essere in offerta sono anche le versioni PS4 e Xbox Series X, stesso prezzo): Sonic Racing: CrossWorlds porta la corsa arcade a un livello completamente nuovo grazie all'introduzione dei Ring di trasferimento , che permettono ai giocatori di teletrasportarsi tra 15 CrossWorld diversi. Ogni gara diventa così imprevedibile e ricca di colpi di scena.

Ulteriori dettagli sul gioco

La line-up dei personaggi è la più grande nella storia della serie, con 23 iconiche figure dell'universo Sonic e SEGA tra cui scegliere. Ogni pilota ha il proprio stile e le proprie caratteristiche, offrendo una varietà enorme di approcci alla competizione.

La personalizzazione è un altro punto di forza: i giocatori possono combinare 45 veicoli unici con 70 gadget diversi per costruire il proprio kart ideale, ottimizzando velocità, controllo e abilità speciali in base al proprio stile di guida. A rendere le gare ancora più caotiche e divertenti ci sono i 23 potenziamenti. Per avere una visione globale del titolo dai un'occhiata alla nostra recensione.