Yakuza 0 Director's Cut per Switch 2 è scontatissimo su Amazon: il Black Friday inizia col botto

Su Amazon, oggi, in occasione del primo giorno della settimana del Black Friday, è disponibile Yakuza 0 Director's Cut per Switch 2 in maxi sconto.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   20/11/2025
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo molto interessante e allettante per tutti i possessori di una Nintendo Switch 2: Yakuza 0 Director's Cut viene messo in offerta con uno sconto attivo del 33% per un costo totale e finale di 33,99€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: L'edizione definitiva Yakuza 0 Director's Cut arriva finalmente su Nintendo Switch 2, portando con sé l'esperienza completa e aggiornata di uno dei capitoli più amati della serie. Questo titolo rappresenta la versione più curata della celebre storia di origine che ha conquistato critica e pubblico.

Ulteriori dettagli sul gioco

Ambientato nel Giappone degli anni '80, Yakuza 0 Director's Cut immerge i giocatori in un crime drama ambientato nei vivaci e pericolosi distretti di Tokyo e Osaka. Qui si seguono le vicende di Kazuma Kiryu, giovane membro della yakuza ingiustamente incastrato, e di Goro Majima, manager di un cabaret club costretto a vivere ai margini dell'organizzazione.

Yakuza 0
Yakuza 0

Le loro vite, apparentemente distanti, finiscono per intrecciarsi dando origine a una leggenda che segnerà l'intera saga. Il sistema di combattimento rimane uno dei punti forti del gioco: sia Kiryu che Majima possono utilizzare tre stili di lotta intercambiabili, permettendo ai giocatori di adattarsi rapidamente a ogni situazione. Per ulteriori dettagli ecco la nostra recensione.

