Yakuza 0 Director's Cut arriva anche su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma niente upgrade dall'originale

Sega e il Ryu Ga Gotoku Studio hanno annunciato che Yakuza 0 Director's Cut, la nuova versione del capitolo originale recentemente uscita su Nintendo Switch 2, arriverà anche sulle altre piattaforme, ovvero PC, PS5 e Xbox Series X|S.
La data di uscita è fissata all'8 dicembre 2025 e il gioco sarà distribuito sia in forma digitale che fisica, dopo il lancio avvenuto su Nintendo Switch 2 il 5 giugno scorso, consentendo così anche a tutti gli altri utenti di provare la versione definitiva del celebre capitolo iniziale della storia.
Il problema è che, per chi possiede già l'originale Yakuza 0, non è previsto alcun upgrade né particolare vantaggio: di fatto il nuovo Director's Cut è considerato un gioco a parte e non compatibile con l'altro.
Le novità della Director's Cut
Yakuza 0 Director's Cut si presenta come un miglioramento tecnico della versione originale ma non solo, visto che contiene anche alcuni elementi aggiuntivi e inediti rispetto alla versione precedente.
Il capitolo in questione rappresenta un prequel della storia, mostrando le origini del mito di Kazuma Kiryu e mettendo in scena le avventure dei giovani Kiryu e Goro Majima nello sfavillante Giappone degli anni 80, ambientato tra Tokyo e Osaka.
Il fascino dell'ambientazione è un elemento caratterizzante di Yakuza 0, a cui si aggiungono elementi di gameplay come il fatto che Kiryu e Marina hanno ognuno tre diversi stili di combattimento che possono essere alternati in maniera dinamica per creare una notevole diversità di approccio agli scontri.
La versione Director's Cut include alcuni contenuti aggiuntici che consentono di approfondire la conoscenza di alcuni elementi principali della storia e i retroscena dei protagonisti, oltre a includere la modalità multiplayer "Red Light Raid".
In base a quanto riferito da Sega, non è previsto alcun percorso di upgrade da Yakuza 0 originale al Director's Cut, inoltre i salvataggi non sono compatibili e non possono essere trasferiti da uno all'altro.
In occasione dell'RGG Summit delle ore scorse è stato annunciato anche Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties.