9

Yakuza 0 Director's Cut arriva anche su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma niente upgrade dall'originale

Sega ha annunciato che Yakuza 0 Director's Cut, dopo Nintendo Switch 2, arriverà anche su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma a quanto pare non è previsto alcun percorso di upgrade dall'originale.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   24/09/2025
Goro Majima in Yakuza 0: Director's Cut
Yakuza 0
Yakuza 0
News Video Immagini

Sega e il Ryu Ga Gotoku Studio hanno annunciato che Yakuza 0 Director's Cut, la nuova versione del capitolo originale recentemente uscita su Nintendo Switch 2, arriverà anche sulle altre piattaforme, ovvero PC, PS5 e Xbox Series X|S.

La data di uscita è fissata all'8 dicembre 2025 e il gioco sarà distribuito sia in forma digitale che fisica, dopo il lancio avvenuto su Nintendo Switch 2 il 5 giugno scorso, consentendo così anche a tutti gli altri utenti di provare la versione definitiva del celebre capitolo iniziale della storia.

Il problema è che, per chi possiede già l'originale Yakuza 0, non è previsto alcun upgrade né particolare vantaggio: di fatto il nuovo Director's Cut è considerato un gioco a parte e non compatibile con l'altro.

Le novità della Director's Cut

Yakuza 0 Director's Cut si presenta come un miglioramento tecnico della versione originale ma non solo, visto che contiene anche alcuni elementi aggiuntivi e inediti rispetto alla versione precedente.

Il capitolo in questione rappresenta un prequel della storia, mostrando le origini del mito di Kazuma Kiryu e mettendo in scena le avventure dei giovani Kiryu e Goro Majima nello sfavillante Giappone degli anni 80, ambientato tra Tokyo e Osaka.

Il fascino dell'ambientazione è un elemento caratterizzante di Yakuza 0, a cui si aggiungono elementi di gameplay come il fatto che Kiryu e Marina hanno ognuno tre diversi stili di combattimento che possono essere alternati in maniera dinamica per creare una notevole diversità di approccio agli scontri.

Yakuza 0: Director's Cut, la recensione dell'eccellente prequel in versione Nintendo Switch 2 Yakuza 0: Director's Cut, la recensione dell'eccellente prequel in versione Nintendo Switch 2

La versione Director's Cut include alcuni contenuti aggiuntici che consentono di approfondire la conoscenza di alcuni elementi principali della storia e i retroscena dei protagonisti, oltre a includere la modalità multiplayer "Red Light Raid".

In base a quanto riferito da Sega, non è previsto alcun percorso di upgrade da Yakuza 0 originale al Director's Cut, inoltre i salvataggi non sono compatibili e non possono essere trasferiti da uno all'altro.

In occasione dell'RGG Summit delle ore scorse è stato annunciato anche Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Yakuza 0 Director's Cut arriva anche su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma niente upgrade dall'originale