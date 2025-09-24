Yakuza 0 Director's Cut arriva anche su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma niente upgrade dall'originale

Sega e il Ryu Ga Gotoku Studio hanno annunciato che Yakuza 0 Director's Cut, la nuova versione del capitolo originale recentemente uscita su Nintendo Switch 2, arriverà anche sulle altre piattaforme, ovvero PC, PS5 e Xbox Series X|S.

La data di uscita è fissata all'8 dicembre 2025 e il gioco sarà distribuito sia in forma digitale che fisica, dopo il lancio avvenuto su Nintendo Switch 2 il 5 giugno scorso, consentendo così anche a tutti gli altri utenti di provare la versione definitiva del celebre capitolo iniziale della storia.

Il problema è che, per chi possiede già l'originale Yakuza 0, non è previsto alcun upgrade né particolare vantaggio: di fatto il nuovo Director's Cut è considerato un gioco a parte e non compatibile con l'altro.