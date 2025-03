Yakuza 0 compie dieci anni, molti lo considerano il miglior episodio di sempre

Come annunciato sui social da Ryu Ga Gotoku Studio, oggi Yakuza 0 compie dieci anni: il gioco è stato pubblicato originariamente in Giappone il 12 marzo 2015 ed è ancora oggi considerato da molti come il miglior episodio di sempre per la serie SEGA.

"Oggi cade il decimo anniversario del lancio di Yakuza 0 in Giappone", si legge nel post pubblicato dal team di sviluppo. "Condividete con noi i vostri momenti preferiti, i ricordi e le sensazioni legate a questo capitolo, o magari chiamate in causa un amico che ancora non l'ha giocato."

In termini narrativi c'è poco da discutere: la trama di Yakuza 0 è senza alcun dubbio straordinaria e a firmarla è stato proprio Masayoshi Yokoyama, attuale leader dello studio giapponese e responsabile del franchise dopo l'addio di Toshihiro Nagoshi.