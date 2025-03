Arriva il pulsante "cancella tutto" nel Gestore delle password di Google: ora è più facile cambiare servizio

Se ne parlava da mesi, ma ora la funzione di cancellazione veloce delle credenziali di accesso salvate in Google Password Manager (Gestore delle password di Google, in italiano) è realtà. O almeno, lo è per chi utilizza la versione beta di Google Play Services.

Dove trovare l'opzione per cancellare tutte le password

Questa novità farà felici quanti hanno deciso di migrare verso altri gestori di password, visto che in precedenza l'unico modo per rimuovere le credenziali dal servizio di Google era quello di eliminarle una per una. Un'operazione lunga e noiosa, soprattutto per chi aveva archiviato centinaia di password nel corso degli anni.

Come cancellare tutte le password da Google (fonte: androidauthority)

Con la nuova funzione, invece, il passaggio ad un altro gestore è decisamente più agevole: basta un clic per cancellare tutto e importare le proprie credenziali nel nuovo servizio. Ovviamente, l'opzione "elimina tutti i dati" è utile anche in altri scenari, ad esempio se si vuole resettare completamente il proprio account Google o se si teme che le proprie password siano state compromesse.

Al momento la funzione è in fase di distribuzione per un numero limitato di utenti che utilizzano la versione beta di Google Play Services, ma è lecito attendersi che nelle prossime settimane diventerà disponibile per tutti. Un'aggiunta che va a migliorare un servizio già molto apprezzato, soprattutto dopo l'introduzione della modifica automatica delle password basata sull'intelligenza artificiale in caso di violazioni della sicurezza.

Si consiglia di verificare di avere installata l'ultima versione di Google Play Services sul proprio dispositivo per poter usufruire della nuova opzione non appena sarà disponibile nella versione stabile. Intanto fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa novità, mentre Google aggiorna le regole per le estensioni di Chrome dopo lo scandalo Honey PayPal.