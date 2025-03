Google aggiorna le regole per le estensioni di Chrome dopo lo scandalo Honey PayPal

L'accusa principale rivolta a Honey è di aver sfruttato la sua estensione per sostituire i link di affiliazione degli influencer con i propri prima del checkout, intascando così le commissioni. Vediamo quindi come la nuova policy Google dovrebbe prevenire problemi simili.

Google ha aggiornato le sue regole per gli annunci di affiliazione all'interno delle estensioni per il browser Chrome . Questo cambiamento arriva dopo le pesanti accuse mosse a Honey, la popolare estensione di PayPal, di aver utilizzato pratiche scorrette per sottrarre entrate di affiliazione agli stessi influencer che pagava per promuovere il servizio.

Le nuove regole di Google Chrome

La nuova politica di Google, pubblicata oggi, vieta esplicitamente comportamenti simili a quelli di Honey. Nello specifico, i link, i codici o i cookie di affiliazione possono essere inclusi in un'estensione solo quando questa fornisce un beneficio diretto e trasparente all'utente, correlato alla sua funzionalità principale. Non è consentito inserire link di affiliazione senza un'azione specifica dell'utente e senza un vantaggio tangibile per quest'ultimo.

Alcuni esempi di violazioni comuni includono l'inserimento di link di affiliazione quando non vengono offerti sconti, cashback o donazioni, oppure l'iniezione continua di link di affiliazione in background senza un'azione da parte dell'utente. Al momento, né Google né PayPal hanno fornito ulteriori dichiarazioni in merito alla vicenda.

Ricordiamo che lo scorso mese MegaLag, uno YouTuber il cui video che denunciava le pratiche di Honey ha superato le 17 milioni di visualizzazioni, ha affermato che una "Parte 2" del suo video è in programma da settimane ma che "molte cose stanno accadendo dietro le quinte" e che non può rivelare ulteriori dettagli. A gennaio, anche lo YouTuber Legal Eagle ha intentato una causa contro PayPal per le presunte pratiche di affiliazione di Honey.

Voi che cosa ne pensate di questa situazione? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto anche Google sotto accusa, perché AI Overviews minaccerebbe l'ecosistema dell'informazione.