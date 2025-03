Apple TV+ è disponibile tramite Prime Video anche in Italia, con tante serie TV, film e sport

A partire da oggi è possibile abbonarsi anche in Italia ad Apple TV+ tramite Prime Video. Il costo è di 9,99€ al mese, in aggiunta al prezzo di Prime Video chiaramente.

Apple TV+ dà accesso a varie serie TV di successo come Scissione, Silo, See, Hijack: Sette ore in alta quota, The Morning Show, Slow Horses, Presunto innocente, Ted Lasso, Berlino: codice rosso, Dov'è Wanda? e Amare da morire (A muerte), a cui si sommano tanti film apprezzati e anche a eventi sportivi come la Major League Soccer e la Major League Baseball.