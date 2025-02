Prime Video annuncia le nuove serie TV e film di marzo, con davvero tante novità in arrivo

Tra le nuove serie in arrivo troviamo Knuckles il 20 marzo, la miniserie televisiva basata su Sonic e in particolare il comprimario che dà il nome a questo particolare adattamento e legata alla serie cinematografica live action. Il protagonista è Knuckles the Echidna (doppiato in originale da Idris Elba), alle prese con varie eventi che avvengono dopo Sonic 2 il film e prima di Sonic 3 , facendo dunque da ponte tra i due film.

Wargames e altri titoli da non perdere

Sul fronte dei film, per gli appassionati di videogiochi è imperdibile l'arrivo di Wargames: Giochi di Guerra, un vero e proprio classico del cinema, che sarà disponibile in forma restaurata dal primo marzo su Prime Video.

Matthew Broderick in una scena di Wargames

Uno dei primi film a trattare l'argomento dei videogiochi, è una pellicola del 1983 girata da John Badham e con un giovane Matthew Broderick nel ruolo di protagonista. Una sorta di genio dell'informatica, il ragazzo si ritrova coinvolto "per gioco" in un gigantesco intrigo internazionale.

Il film potrebbe risultare anche particolarmente attuale per la sua rappresentazione critica dell'intelligenza artificiale e dei rischi che questa può comportare se posta a prendere decisioni di estrema importanza.

Per quanto riguarda le produzioni Original, viene segnalato l'arrivo di Sconfort Zone dal 20 marzo, la nuova serie Original che sarà disponibile dal 20 marzo con protagonista Maccio Capatonda, la Stagione 5 di LOL: Chi ride è fuori dal 27 marzo e la Stagione 3 de La Ruota del tempo dal 13 marzo, oltre al film Holland dal 27 marzo.

Prime e seconde visioni:

Shattered - L'inganno | 7 marzo

Familia | 9 marzo

Late Night with the Devil: In onda con il diavolo | 16 marzo

Force of Nature: Oltre l'inganno | 28 marzo

C'è ancora domani | 31 marzo

Altri film

Single ma non troppo | 1 marzo

A scuola con papà | 1 marzo

Trappola in fondo al mare | 1 marzo

Trappola in fondo al mare 2: Il tesoro degli abissi | 1 marzo

La rivincita delle bionde | 1 marzo

Una bionda in carriera | 1 marzo

Ufficialmente bionde | 1 marzo

I magnifici sette | 1 marzo

I magnifici sette cavalcano ancora | 1 marzo

I magnifici 7 | 1 marzo

Wargames - Giochi di guerra | 1 marzo

Il lato positivo - Silver Linings Playbook | 1 marzo

The Family Man | 1 marzo

Gangs of Paris | 1 marzo

Caccia al killer: Monster | 1 marzo

C'mon C'mon | 1 marzo

800 eroi | 1 marzo

Cosa mi lasci di te | 1 marzo

A Private War | 1 marzo

2 Fantasmi di troppo | 1 marzo

You're Killing Me | 2 marzo

Life: Non oltrepassare il limite | 5 marzo

L'incantesimo del lago | 5 marzo

L'incantesimo del lago 2 - Il segreto del castello | 5 marzo

Rido perché ti amo | 7 marzo

L'ultima sfida | 12 marzo

Alad'2 | 14 marzo

Monsters and Men | 14 marzo

A Vigilante | 15 marzo

Hancock | 19 marzo

Spider-Man | 19 marzo

Spider-Man 2 | 19 marzo

Spider-Man 3 | 19 marzo

The Amazing Spider-Man | 19 marzo

The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro | 19 marzo

Spider-Man: Homecoming | 19 marzo

Spider-Man: Un nuovo universo | 19 marzo

Spider-Man: Far from Home | 19 marzo

Spider-Man: No Way Home | 19 marzo

Fury | 20 marzo

The Last Duel | 21 marzo

Amanti & tradimenti | 21 marzo

Nuove serie TV in arrivo:

Demon Slayer - Kimetsu no yaiba S4 | 1 marzo

One Piece S8 | 20 marzo

Knuckles | 20 marzo