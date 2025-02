Sonic 3 Il Film supera Detective Pikachu ed è ora il secondo film su videogiochi di maggior successo

Nella sua settima settimana di presenza nelle sale cinematografiche, Sonic 3 Il Film non frena la sua corsa e supera anche Detective Pikachu come incassi al botteghino, diventando in assoluto il secondo film basato su videogiochi di maggior successo.

Nonostante una notevole concorrenza formata, nel periodo di lancio, da Mufasa: The Lion King uscito lo stesso giorno e Wicked, Il Gladiatore 2, Oceania 2 e Dog Man, Sonic 3 Il Film continua a far registrare ottimi risultati sia all'interno degli USA che sul mercato globale, raggiungendo dunque il nuovo risultato in questione.

Davanti a lui, riproponendo anche sul piano cinematografico la sfida eterna tra le due icone, c'è solo Super Mario Bros. Il Film, che al momento sembra ancora troppo lontano per poter essere raggiunto.