Gli sviluppatori di MultiVersus stanno ricevendo minacce dopo l'annuncio della chiusura

" Non ho il potere che alcuni di voi pensano io abbia . PFG è un team altamente collaborativo, le idee vengono incoraggiate e possono arrivare da chiunque. Promuoviamo il valore per i giocatori come nostra priorità. Spero anche che la community si renda conto che cerchiamo di ascoltare e agire. Come qualsiasi sviluppatore, siamo limitati dal tempo e dalle risorse."

"Ad esempio, BananaGuard è stato creato perché il team era entusiasta di realizzarlo e, di propria iniziativa, lo ha prodotto nel fine settimana come un personaggio divertente e rapido da sviluppare. Quando si accende l'ispirazione e l'entusiasmo, vogliamo premiare quel momento, ed è così che abbiamo avuto BananaGuard. Non è stato realizzato a scapito di un altro personaggio, ma perché il team era davvero felice di crearlo."

"Grazie per averci inviato tutte le splendide fan art , le idee sui personaggi e le vostre storie personali. Sono stati i momenti migliori di ogni giorno e hanno sempre emozionato il team. Mi dispiace se non siamo riusciti a inserire il vostro personaggio preferito. Penso che Aquaman e Lola siano davvero fantastici e spero che li proverete."

"E, naturalmente, volevo ringraziare tutti quelli che hanno giocato o comunque supportato MultiVersus. Il nostro obiettivo in Player First Games è quello di entusiasmare i giocatori e metterci al loro servizio. Mi scuso per non aver affrontato la questione prima, c'è stato molto da fare e mi sono concentrato sul gioco e, soprattutto, sul team."

"Inoltre, vorrei dire grazie a tutti i detentori delle proprietà intellettuali per averci affidato i loro 'bambini': speriamo di aver reso i personaggi fedeli a loro stessi e autentici per i fan. Non potrei essere più orgoglioso del lavoro svolto dal team di PFG: la loro infinita creatività e passione non hanno mai smesso di ispirarmi e sorprendermi."

"Anche se sono triste per come sono andate le cose, sarò per sempre grato per l'opportunità che ci è stata data da Warner Bros. Games, e sarò grato a ogni singolo sviluppatore dei team di Player First Games e WB Games", ha scritto Huynh.

Gli sviluppatori di MultiVersus stanno ricevendo minacce in seguito all' annuncio della chiusura del gioco, e ciò ha spinto il game director Tony Huynh a intervenire sui social per fare chiarezza sulla situazione, partendo tuttavia dai ringraziamenti.

Le minacce non vanno bene

Come detto, l'annuncio della chiusura di MultiVersus ha spinto alcuni utenti a prendersela con il team di sviluppo. "So che questo è un momento doloroso per tutti, e so che ogni membro di PFG lo sente allo stesso modo. Tuttavia devo dirlo chiaramente: avete diritto di esprimere le vostre opinioni e pensieri, ma quando si superano i limiti con le minacce, si va troppo oltre", ha scritto il game director.

"Spero possiate fare un passo indietro e capire che questo è un momento estremamente triste per il team. Sono in profondo lutto per il gioco. Nessuno voleva questo esito, e non è stato certo per mancanza di impegno o passione. Spero sinceramente che la Stagione 5 venga apprezzata nel tempo che ci rimane e che continuerete a supportare altri platform fighter e picchiaduro, perché questi titoli hanno avuto un impatto molto positivo su di me."

"Ho fatto tante amicizie e creato tanti bei ricordi grazie a questi giochi, e uno dei motivi per cui abbiamo lavorato così duramente in PFG era proprio per condividere questa esperienza con voi. Spero che ci siamo riusciti, almeno in piccola parte, e che possiate guardare indietro a MultiVersus con gioia, pensando alle amicizie che avete stretto e ai ricordi che avete condiviso."

"Grazie per aver permesso che questo sogno diventasse realtà, anche se per un periodo più breve di quanto avremmo voluto. Non so cosa riservi il futuro per tutti noi, ma volevo solo dire grazie. È stato un onore lavorare insieme al team di PFG per servire la nostra community e i nostri giocatori."