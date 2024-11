MultiVersus non piace e Warner Bros cancella $100 milioni di guadagni: è il secondo fallimento dell'anno

Ricordiamo che Warner Bros. Games ha acquisito lo sviluppatore di MultiVersus, Player First Games , a luglio, appena due mesi dopo che il gioco era stato pubblicato su PS4, PS5, PC, Xbox One e Xbox Series X e S. Il gioco è stato provato dai fan in accesso anticipato e tramite open beta nel corso del 2022 e 2023.

L'editore Warner Bros. Discovery ha ammesso che MultiVersus , il picchiaduro free-to-play in stile Smash Bros, ha avuto un rendimento insufficiente, contribuendo a una svalutazione di altri 100 milioni di dollari per il settore giochi dell'azienda nel 2024.

Le dichiarazioni di Warner Bros. Discovery sui problemi della divisione videoludica

In una recente conferenza finanziaria, il presidente e amministratore delegato di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, e il direttore finanziario, Gunnar Wiedenfels, hanno dichiarato che il fallimento di MultiVersus ha aggiunto altri 100 milioni di dollari alla svalutazione di 200 milioni di dollari che l'azienda aveva già subito all'inizio dell'anno. "Riconosciamo che [la divisione videoludica] è sostanzialmente al di sotto del suo potenziale in questo momento", ha dichiarato Zaslav.

Multiversus contiene svariati personaggi dei franchise di Warner Bros.

Wiedenfels ha aggiunto ulteriori dettagli: "Abbiamo subito altre svalutazioni per 100 milioni di dollari a causa delle scarse prestazioni delle nostre pubblicazioni, in primo luogo MultiVersus in questo trimestre, portando il totale delle svalutazioni a oltre 300 milioni di dollari nel settore dei giochi, un fattore chiave nel calo dei profitti dello studio di quest'anno".

Ricordiamo infatti che all'inizio di quest'anno, Warner Bros. ha ammesso che il fallimento di Suicide Squad di Rocksteady: Kill the Justice League di Rocksteady ha contribuito a un calo dei ricavi di 200 milioni di dollari. I ricavi dei giochi di Warner Bros. sono diminuiti del 31% durante l'ultimo trimestre finanziario (da luglio a settembre), principalmente a causa della migliore performance della serie dell'anno precedente, soprattutto Mortal Kombat 1.

Per quanto riguarda il trimestre in corso (da ottobre a dicembre), Warner Bros. prevede che i rendimenti della divisione videoludica saranno stabili o moderatamente migliori rispetto all'anno precedente, poiché il lancio di Hogwarts Legacy su Switch a novembre dello scorso anno sarà compensato da costi inferiori.

Warner Bros. ha anche dichiarato che ora sta aumentando i propri sforzi di produzione su quattro giochi: Hogwarts Legacy (un sequel è già in lavorazione), Mortal Kombat, Game of Thrones e DC, "in particolare Batman".