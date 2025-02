DC vuole fare collaborazioni con vari giochi, partendo da Fortnite, dopo la chiusura di Multiversus?

ShiinaBR, noto per i leak e le indiscrezioni su Fortnite, ha parlato della "nuova tattica" di Warner Bros. per DC nel gioco dopo la chiusura di Multiversus. L'insider ha rivelato che, a causa di Multiversus, DC aveva smesso di collaborare con altri giochi per focalizzarsi sul picchiaduro. Tuttavia, da quando il titolo ha annunciato la sua chiusura, la nuova strategia è quella di "raddoppiare le collaborazioni con altri giochi", tra cui il popolare battle royale di Epic, Fortnite.

Fortnite e DC

Fortnite ha sempre avuto skin dedicate al mondo DC, sia chiaro, ma il livello di collaborazione tra DC e Fortnite non è neanche lontanamente paragonabile a quella tra il battle royale e Marvel, che riceve nuove skin ad ogni nuovo film o serie, con anche eventi legati ai personaggi della casa delle idee. Alcuni giocatori vorrebbero certamente vedere più contenuti simili legati al mondo DC.

Tra le skin iconiche DC incluse in Fortnite vi sono personaggi come Joker, Superman, Wonder Woman, Batman (in più varianti) e altri eroi e cattivi.

Ricordiamo infine che Multiversus ha annunciato la sua chiusura ufficiale, con la quinta stagione del gioco che ha rappresentato l'ultimo aggiornamento per il gioco. L'ultima volta che si potrà giocare a Multiversus online sarà il 30 maggio. Dopodiché sarà possibile accedere al gioco solo attraverso la modalità di gioco locale, che consente di combattere da soli contro avversari IA o con un massimo di tre amici.