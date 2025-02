The Fantastic Four: First Steps si mostra con un trailer che annuncia una presentazione

Sugli schermi appaiono un razzo che si lancia nel cielo, i Fantastici Quattro che indossano le tute spaziali e il messaggio "Prepare 4 Launch". Altri due schermi sono oscurati dagli spettatori, ma dai televisori e dall'estetica dell'inquadratura si capisce che The Fantastic Four: First Steps è ambientato nel futurismo retrò degli anni Sessanta .

I Marvel Studios hanno reso disponibile il trailer di debutto del film The Fantastic Four: First Steps . Una breve clip intitolata "PREPARE 4 LAUNCH" ("preparati al lancio", ma in italiano si perde il gioco di parole con il termine "quattro") mostra un gruppo di bambini che corrono eccitati verso la vetrina di un negozio, dove una folla sta già fissando dei televisori retrò.

Il video di The Fantastic Four: First Steps

Questo è solo un teaser che preannuncio la diretta dedicata a The Fantastic Four: First Steps. Precisamente, potremo vedere altro riguardo al film domani, 4 febbraio, alle 13:00 (ore italiane). Vi basterà tornare in questa notizia per trovare il video e guardare la presentazione.

"La Future Foundation vi invita a muovere i primi passi in una nuova fantastica era", si legge nella descrizione del video. La sinossi del film è invece la seguente: "Sullo sfondo vibrante di un mondo retro-futuristico ispirato agli anni '60, The Fantastic Four: First Steps presenta la prima famiglia Marvel - Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach) - mentre affronta la sua sfida più ardua. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, devono difendere la Terra da un famelico dio dello spazio chiamato Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l'intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza, la situazione diventa improvvisamente molto personale."

The Fantastic Four: First Steps è previsto per il luglio 2025. Rimanendo parzialmente in tema, vi segnaliamo che un personaggio del film, La Donna Invisibile, viene usata in Marvel Rivals per dimostrare che il gioco include i bot.