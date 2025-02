Borderlands 4 avrà un mondo di gioco più dinamico e senza soluzione di continuità, ma non sarà open world

In particolare l'obiettivo degli sviluppatori è quello di creare ambientazioni ancora più dinamiche con eventi, missioni secondarie e meccaniche per gli spostamenti che incoraggino e premino l'esplorazione. Inoltre, nel nuovo capitolo il passaggio da un'area all'altra sarà senza soluzione di continuità grazie a caricamenti praticamente azzerati.

Borderlands 4 invoglierà e premierà l'esplorazione

"Stiamo rendendo l'esperienza di gioco più fluida per il giocatore in diversi modi", ha detto Nicholson. "Borderlands 4 presenta alcune caratteristiche simili a quelle di un open-world, come la possibilità di viaggiare tra le zone senza soluzione di continuità, un mondo più dinamico con eventi, missioni secondarie e attività da scoprire e nuove meccaniche di attraversamento, che incoraggiano e premiano l'esplorazione".

Una delle ambientazioni di Borderlands 4

"Tuttavia, non siamo partiti con l'intento di creare un 'gioco open world' nell'uso tradizionale di questo termine. I giochi di Borderlands hanno sempre avuto, in una certa misura, una sensazione di apertura, di esplorazione del mondo circostante, in particolare nelle nostre grandi mappe a zone. Questa volta abbiamo lavorato per integrare questi spazi di gioco senza caricare le mappe, in modo da offrire ai giocatori un'esperienza senza soluzione di continuità".

Nicholson ha aggiunto che in Borderlands 4 i giocatori potranno "far apparire all'istante un veicolo praticamente ovunque con la semplice pressione un tasto" e di viaggiare rapidamente alla posizione di un altro giocatore nella modalità cooperativa. Si parla anche di un numero maggiore di opzioni per spostarsi rapidamente nelle ambientazioni, di cui avremo un riscontro quando il titolo arriverà nei negozi nel corso di quest'anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Nella stessa intervista si è parlato anche di armi e accessori, con i giocatori che avranno davvero l'imbarazzo della scelta.