Borderlands 4 includerà "miliardi di armi e accessori", promette Gearbox Software

Borderlands 4 includerà "miliardi di armi e accessori", stando a quanto dichiarato dal senior project producer Anthony Nicholson: il team di sviluppo "sta aggiungendo sempre più armi, produttori, armi leggendarie e opportunità di personalizzazione ed espressione per i giocatori", ha detto ai microfoni di GamesRadar+.

Quando gli è stato chiesto se il sistema di rarità delle armi avrebbe ricevuto un aggiornamento con il nuovo capitolo, visto che per diverso tempo è rimasto identico, Nicholson non ha confermato delle novità in particolare ma ha spiegato che "Gearbox vuole creare momenti entusiasmanti per emfatizzare il momento in cui si riesce a ottenere un'arma o un oggetto raro."

Il riferimento del producer ai "miliardi di armi" implica che l'arsenale di Borderlands 4 sarà sostanzialmente più ricco rispetto a quello del terzo episodio, che pure poteva vantare una quantità stratosferica di strumenti differenti e varianti in grado di soddisfare assolutamente qualsiasi esigenza.