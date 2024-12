Borderlands 4 è stato mostrato con il primo trailer ai The Game Awards 2024

Randy Pitchford ha presentato il primo trailer di Borderlands 4 ai The Game Awards 2024, e come da aspettative si tratta di un montaggio assolutamente spettacolare, che pone le basi per un nuovo capitolo di grande spessore per la celebre serie.

In arrivo nel corso del 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Borderlands 4 ci condurrà su di un nuovo pianeta, Kairos, alle prese con le tradizionali meccaniche looter shooter e con una battaglia sensazionale, che nel trailer ricorda quasi Avengers: Endgame.

"Borderlands 4 è uno sparatutto basato sulle armi, miliardi di armi, nonché su nemici spaventosi e su di un'intensa azione in cooperativa", si legge nella descrizione ufficiale. "Liberatevi da un pericoloso pianeta nascosto nei panni di uno dei quattro nuovi, cazzutissimi Vault Hunter."