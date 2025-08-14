Borderlands 4 ha il doppio salto, rampini, scatti e planate: "fanc**o, perché no?" dice il capo di Gearbox

Ora, il capo di Gearbox ha spiegato il motivo per cui si è deciso di inserire una capacità di movimento così importante.

Le parole di Pitchford su Borderlands 4 e il doppio salto

Randy Pitchford, in una intervista pubblicata sull'Epic Games Store, ha affermato: "Il nostro più grande impegno per Borderlands 4 è dare ai giocatori ciò che vogliono. "Abbiamo detto: 'Fanculo. Ora puoi fare doppi salti'."

Lo sparatutto non si preoccuperà minimamente di spiegare perché è possibile fare una cosa del genere. "Sei letteralmente in aria, premi il pulsante del tasto una seconda volta e così facendo ottieni un secondo salto. Dà una bella sensazione? È divertente? Di conseguenza non me ne frega nulla se ha non ha senso", ha detto Pitchford.

Oltre al doppio salto, Borderlands 4 aggiunge gli scatti (nel senso la capacità di lanciarsi in una direzione con un singolo movimento, non la corsa veloce) e la possibilità di planare, senza dimenticare poi l'aggiunta di un rampino che permette di muoversi rapidamente nel mondo di gioco o di tirare gli oggetti leggeri verso di noi.

In breve, Borderlands 4 mira a darci grandi capacità di movimento e non tenerci mai fermi sul posto. Anche i mezzi di spostamenti potranno essere evocati in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Tutte le novità sembrano mirare a convincere nuovi giocatori a provare la saga, soprattutto dopo il fallimento del film.