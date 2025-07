Borderlands 4 deve convincere nuovi giocatori a provare la saga, soprattutto dopo il fallimento del film

Borderlands 4 è sempre più vicino e i fan storici della serie probabilmente non vedranno l'ora di metterci le mani sopra, ma il team spera anche che nuovi giocatori decidano di dare una possibilità allo sparatutto sebbene non abbiano mai giocato i precedenti titoli.

Le parole di Pitchford su Borderlands 4

In una intervista con Rolling Stone, Pitchford ha affermato che gli sviluppatori desiderano che Borderlands 4 "si prenda cura delle persone che ci hanno accompagnato per anni, ma che riesca anche a convincere nuove persone a giocare."

Ricordiamo che tra l'uscita di Borderlands 3 e la (ventura) uscita di Borderlands 4 saranno passati circa 6 anni, quindi è chiaro che Gearbox desideri attirare anche giocatori che non hanno mai provato i capitoli precedenti. Per capirci, oggigiorno ci possono essere 18enni che avevano 12 anni quando Borderlands 3 era stato pubblicato e che all'epoca non erano magari il pubblico principale del gioco.

Inoltre, non sarebbe nulla di nuovo per la serie: "Abbiamo visto, per esempio, che tra Borderlands 2 e Borderlands 3 circa un terzo delle persone che hanno giocato al capitolo più recente erano nuove al franchise", ha spiegato Pitchford, "quindi, vogliamo assicurarci che il gioco sia accessibile per le persone che non hanno mai giocato a un titolo di Borderlands prima d'ora, ma al tempo stesso rendere l'opera familiare" per i veterani.

Considerando l'enorme insuccesso del film, inoltre, è importante che Borderlands 4 riesca ad attirare nuovi appassionati e creare una nuova base di utenti per i prossimi anni. Ricordiamo infine che Borderlands 4 è in fase gold: lo sviluppo è concluso e non ci saranno ritardi nell'uscita.