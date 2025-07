Grounded 2 è in arrivo: data di uscita e orario di sblocco confermati, con un video su domande e risposte

Al momento non è disponibile il preload , dunque alle ore 19:00 di domani potremo avviare il download e ci sarà dunque un tempo di attesa tecnico per poter prendere parte al nuovo titolo tra scaricamento e installazione.

Obsidian ha pubblicato un'immagine che ricorda la tempistica di lancio precisa per Grounded 2, che sarà dunque disponibile dal 29 luglio alle ore 19:00 italiane , dunque ci sarà da attendere il tardo pomeriggio di domani per poter accedere al nuovo capitolo di quella che è diventata una serie.

Grounded 2 è ormai alle porte: l'uscita del gioco in Game Preview è infatti prevista per domani e una recente infografica ricorda data di uscita e orario di sblocco ufficiali per il titolo che verrà lanciato direttamente su Game Pass.

Un gioco in evoluzione

Grounded 2 verrà lanciato in Game Preview, che corrisponde all'accesso anticipato sulla piattaforma Microsoft, dunque non si tratta ancora del gioco completo: come successo con il primo capitolo, lo sviluppo proseguirà con il titolo giocabile dagli utenti, i quali potranno anche fornire il proprio feedback per indirizzare al meglio gli sforzi del team.

Tra le novità principali c'è la nuova ambientazione più estesa, con i ragazzi che questa volta vengono miniaturizzati all'interno di un parco pubblico, e vari sistemi di gioco nuovi come la possibilità di utilizzare alcuni insetti come "veicoli" per uno spostamento più veloce e per combattere.

Tante informazioni su Grounded 2 possono inoltre essere ottenute guardando il video pubblicato da Obsidian con varie domande e risposte del team di sviluppo su vari argomenti riguardanti il gioco, di cui abbiamo visto di recente un trailer della storia dell'Accesso Anticipato.

Ricordiamo che il titolo in questione fa parte dei giochi in arrivo su Game Pass nella seconda metà di luglio 2025.