Grounded 2 si mostra con un trailer della storia dell'Accesso Anticipato, disponibile a brevissimo

Grounded 2 sarà disponibile in "Game Preview" su Xbox e Accesso Anticipato su PC dal 29 luglio e il team ha ora pubblicato un trailer dedicato alla componente narrativa che sarà disponibile nella versione preliminare del videogioco.

Il trailer di Grounded 2

La descrizione del video recita: "Quando si è ridotti alle dimensioni di una formica, ciò che prima era familiare ora è una frontiera selvaggia e inesplorata. Attraversate spazi immensi costruiti dall'uomo e invasi dalla natura con insetti che possono combattere insieme a voi, scoprite segreti nascosti e lottate per sopravvivere in un mondo molto più grande del cortile di casa. Il parco giochi può sembrare familiare, ma sotto i suoi colori vivaci e le sue strutture imponenti si nascondono misteri in bella vista. Siete pronti a scoprirli?".

Come potete vedere, nel video ci viene presentata la storia, con una voce narrante che racconta del progetto di studio nel parco divertimenti e di quanto sia spaventoso, con i suoi insetti pronti a colpirci nell'oscurità.

Nel mezzo vediamo anche alcune delle meccaniche di gioco proposte in modo cinematografico, come la possibilità di recuperare uova di insetto da mettere nelle incubatrici per dar nascere degli insetti alleati da cavalcare e usare nei combattimenti.

Ricordiamo infine che Grounded 2 avrà aggiornamenti meno frequenti rispetto al primo capitolo ed è un bene.