Grounded 2 arriverà su Switch e PlayStation? Obsidian dice cosa ne pensa

Grounded 2 è stato annunciato all'Xbox Games Showcase 2025 per PC e Xbox Series X | S, come ben saprete, ma forse potreste chiedervi perché mai non sia stato confermato anche per Nintendo Switch 2 e soprattutto per PS5 , considerando che il primo gioco è già multipiattaforma e soprattutto considerando che Microsoft oramai sta chiaramente puntando a pubblicare i propri videogiochi su tutte le piattaforme possibili.

Grounded 2 su altre piattaforme? Ecco l'opinione di Obsidian

L'executive producer Marcus Morgan ha affermato: "Sono molto felice che Grounded sia stato pubblicato su tutte queste piattaforme. In fin dei conti, il nostro motto che recita: 'Andate all'avventura insieme, sopravvivete insieme'. Questo gioco, per me, significa giocare insieme ai propri amici, indipendentemente da dove si gioca. Quindi il nostro obiettivo è sempre quello di raggiungere il maggior numero di giocatori possibile. Diciamo che questo è il nostro obiettivo. Vedremo cosa accadrà in futuro".

Per quanto riguarda i nuovi contenuti in arrivo, Obsidian fornirà una tabella di pubblicazione per Grounded 2 il giorno stesso dell'arrivo dell'accesso anticipato. Morgan dice che il team non sta ponendo "alcun vincolo" in termini di tempistiche di pubblicazione, "perché c'è un impegno molto sincero nel processo di accesso anticipato ovvero nel pubblicare i contenuti, vedere come le persone reagiscono ad essi, fare prove e miglioramenti passo passo".

Gli scorpioni fanno paura anche in formato videoludico, soprattutto con queste proporzioni

Spiega poi che Grounded 2 è pensato per essere più facilmente espanso rispetto al primo gioco, ma ovviamente si vedrà nel corso del tempo come andranno le cose. Vi ricordiamo infine qual è la data di uscita ufficiale.