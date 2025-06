Perché creare Grounded 2 e non aggiornare il primo capitolo? Obsidian risponde

I motivi per cui Obsidian ha deciso di fare un nuovo capitolo

"Ci sono una manciata di ragioni diverse, ma mi concentrerò su alcune di esse", risponde il produttore esecutivo Marcus Morgan, "La prima è che abbiamo iniziato a creare Grounded 1 per l'Xbox One originale. E stavamo esaurendo lo spazio per inserire fisicamente le cose nel gioco. Quindi, se avessimo voluto aggiungere altri contenuti, avremmo avuto difficoltà a espandere il gioco. E questo ha rovinato il concetto di immersione e di mappe senza caricamenti".

Morgan continua sottolineando che il team aveva raccontato una storia completa in Grounded 1 e voleva fare una storia completa separata in forma di sequel. Infine, c'è la questione degli insetti da cavalcare.

Possiamo aspettarci tanti nuovi ambienti in Grounded 2

"Avevamo già messo giù delle idee per la creazione di varie creature [da cavalcare] in Grounded 1, ma il problema era che non avevamo progettato tutti gli spazi per adattarli al tale stile di gioco. Se si cambia la velocità di attraversamento, si deve cambiare la distanza [tra i punti di interesse], come si gestiscono i terreni, come si gestiscono gli spazi interni, come si gestiscono i pericoli ambientali."

"Tutte queste cose non sono state prese in considerazione, quindi abbiamo dovuto costruire uno spazio completamente nuovo per far sì che queste cose si concretizzassero, ed è per questo che il gioco è molto più grande". Inoltre, il team è passato ad Unreal Engine 5 lavorando al seguito.