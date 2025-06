Il nuovo video diario di Mafia: Terra Madre parla di come “l'arte incontra la tecnlogia”

Il nuovo episodio si chiama "L'Arte incontra la Tecnologia" , dove il team ci parla di come ha ottenuto la massima fedeltà grafica adottando nuovi strumenti per dare vita a una alla Sicilia dei primi anni del '900 e di come è stata necessaria un'attenzione meticolosa nella ricostruzione dei dettagli per immergere i giocatori nell'avventura.

Mafia: Terra Madre arriva ad agosto

Vi ricordiamo che Mafia: Terra Madre sarà disponibile a partire dall'8 agosto su PS5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Il gioco ci catapulta nella Sicilia degli anni '20 e segue le vicende di Enzo Favara, un giovane che entra a far parte dei ranghi della famiglia mafiosa dei Torrisi, narrando le sue imprese criminali e la sua scalata al potere, tra violenza, intrighi e tradimenti.

Come i primi due capitoli della serie, The Old Country sarà un action basato sulla narrativa e caratterizzato da una progressione lineare, per quanto sarà possibile esplorare con una certa libertà le strade della fittizia città di San Celeste al di fuori delle missioni principali. Non mancheranno ovviamente combattimenti corpo a corpo e intensi scontri a fuoco con armi dell'epoca, come pistole e fucili a canne mozze. Peculiare la localizzazione: il gioco sarà doppiato nel dialetto siciliano per offre un'esperienza quanto più autentica possibile, con testi e sottotitoli in italiano.