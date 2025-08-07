I voti di Mafia: Terra Madre sono positivi ma con diverse eccezioni

Sono usciti i voti di Mafia: Terra Madre, il nuovo capitolo dell'iconica saga prodotta da 2K Games, che a quanto pare ha suscitato reazioni contrastanti: la maggior parte delle valutazioni sono ottime, ma non mancano alcune eccezioni.
- PC Games - 9
- The New York Times - 8,7
- GamingTrend - 8,5
- Checkpoint Gaming - 8,5
- DualShockers - 8,5
- Player 2 - 8,3
- IGN - 8
- Critical Hits - 8
- Gamepressure - 8
- PCGamesN - 8
- Wccftech - 8
- XGN - 8
- VGC - 8
- GameStar - 7,9
- Multiplayer.it - 7,5
- GAMINGbible - 7
- Meristation - 7
- Power Unlimited - 6,3
- Digital Trends - 6
- Game Informer - 6
- Gamereactor - 6
- Screen Rant - 6
- GameSpot - 6
- Stevivor - 5
- Game Rant - 5
Se infatti la moda espressa dalle recensioni internazionali è un numero che orbita attorno all'8, molto positivo, è difficile ignorare la sfilza di 6 e un paio di 5 che completano la lista delle valutazioni, e che incidono inevitabilmente sulla media.
Andando a leggere i commenti accanto ai voti più bassi, si evince che qualcuno è rimasto deluso dall'incapacità del gioco di esprimersi con una certa personalità, proponendo un gameplay che a quanto pare non convince del tutto.
La nostra recensione
Nella nostra recensione di Mafia: Terra Madre abbiamo speso parole positive per quanto concerne la storia, gli elementi action, la colonna sonora e finanche il doppiaggio in siciliano, che come sappiamo caratterizza fortemente questo capitolo della serie.
A non convincerci sono state le tante soluzioni derivative dell'impianto, la ripetitività dei duelli col coltello e qualche piccolo problema tecnico che tuttavia verrà probabilmente risolto in fretta con gli aggiornamenti.