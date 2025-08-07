2

I voti di Mafia: Terra Madre sono positivi ma con diverse eccezioni

È arrivato il momento di scoprire in che modo si è espressa la stampa internazionale rispetto a Mafia: Terra Madre, che a quanto pare ha suscitato reazioni contrastanti.

Due dei protagonisti di Mafia: Terra Madre
Mafia: Terra Madre
Mafia: Terra Madre
Sono usciti i voti di Mafia: Terra Madre, il nuovo capitolo dell'iconica saga prodotta da 2K Games, che a quanto pare ha suscitato reazioni contrastanti: la maggior parte delle valutazioni sono ottime, ma non mancano alcune eccezioni.

  • PC Games - 9
  • The New York Times - 8,7
  • GamingTrend - 8,5
  • Checkpoint Gaming - 8,5
  • DualShockers - 8,5
  • Player 2 - 8,3
  • IGN - 8
  • Critical Hits - 8
  • Gamepressure - 8
  • PCGamesN - 8
  • Wccftech - 8
  • XGN - 8
  • VGC - 8
  • GameStar - 7,9
  • Multiplayer.it - 7,5
  • GAMINGbible - 7
  • Meristation - 7
  • Power Unlimited - 6,3
  • Digital Trends - 6
  • Game Informer - 6
  • Gamereactor - 6
  • Screen Rant - 6
  • GameSpot - 6
  • Stevivor - 5
  • Game Rant - 5

Se infatti la moda espressa dalle recensioni internazionali è un numero che orbita attorno all'8, molto positivo, è difficile ignorare la sfilza di 6 e un paio di 5 che completano la lista delle valutazioni, e che incidono inevitabilmente sulla media.

Andando a leggere i commenti accanto ai voti più bassi, si evince che qualcuno è rimasto deluso dall'incapacità del gioco di esprimersi con una certa personalità, proponendo un gameplay che a quanto pare non convince del tutto.

La nostra recensione

Nella nostra recensione di Mafia: Terra Madre abbiamo speso parole positive per quanto concerne la storia, gli elementi action, la colonna sonora e finanche il doppiaggio in siciliano, che come sappiamo caratterizza fortemente questo capitolo della serie.

A non convincerci sono state le tante soluzioni derivative dell'impianto, la ripetitività dei duelli col coltello e qualche piccolo problema tecnico che tuttavia verrà probabilmente risolto in fretta con gli aggiornamenti.

