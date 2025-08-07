I voti di Mafia: Terra Madre sono positivi ma con diverse eccezioni

Sono usciti i voti di Mafia: Terra Madre, il nuovo capitolo dell'iconica saga prodotta da 2K Games, che a quanto pare ha suscitato reazioni contrastanti: la maggior parte delle valutazioni sono ottime, ma non mancano alcune eccezioni.

PC Games - 9

The New York Times - 8,7

GamingTrend - 8,5

Checkpoint Gaming - 8,5

DualShockers - 8,5

Player 2 - 8,3

IGN - 8

Critical Hits - 8

Gamepressure - 8

PCGamesN - 8

Wccftech - 8

XGN - 8

VGC - 8

GameStar - 7,9

Multiplayer.it - 7,5

GAMINGbible - 7

Meristation - 7

Power Unlimited - 6,3

Digital Trends - 6

Game Informer - 6

Gamereactor - 6

Screen Rant - 6

GameSpot - 6

Stevivor - 5

Game Rant - 5

Se infatti la moda espressa dalle recensioni internazionali è un numero che orbita attorno all'8, molto positivo, è difficile ignorare la sfilza di 6 e un paio di 5 che completano la lista delle valutazioni, e che incidono inevitabilmente sulla media.

Andando a leggere i commenti accanto ai voti più bassi, si evince che qualcuno è rimasto deluso dall'incapacità del gioco di esprimersi con una certa personalità, proponendo un gameplay che a quanto pare non convince del tutto.