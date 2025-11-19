Mafia: Terra Madre sta per ricevere un grosso aggiornamento gratis con nuovi contenuti e modalità di gioco

2K e Hangar 13 hanno annunciato il prossimo arrivo di un grosso aggiornamento gratuito per Mafia: Terra Madre, chiamato Free Ride e contenente diversi nuovi contenuti e modalità di gioco, con lancio davvero vicinissimo: l'arrivo è infatti previsto per domani, 20 novembre.
Free Ride è un richiamo alla modalità Free Ride Extreme originale di Mafia, oltre che alla modalità Free Ride che inserita in Mafia: Definitive Edition, come spiegato dagli sviluppatori: si tratta di una raccolta di Sfide separate dalla storia principale che offre ai giocatori opportunità per rivisitare il mondo in un modo più indipendente.
Tuttavia, la nuova modalità Free Ride di Mafia: Terra Madre sarà leggermente differente da quella di titoli precedenti, presentando varie novità ma anche collegamenti che potranno essere apprezzati dai veterani della serie.
Tanti nuovi contenuti in arrivo domani
Come spiegato da Peter Amato, content manager di 2K, con l'aggiornamento Free Ride vengono introdotti diversi tipi di Sfide ripetibili, in una varietà di luoghi nuovi e familiari.
Completare queste Sfide farà ottenere la valuta Dinari all'interno del gioco da spendere in nuovi costumi, gioielli, armi e veicoli sbloccati andando avanti nella Campagna principale.
Con la modalità First-Person Driving, come dice il nome, è possibile guidare veicoli utilizzando la prima persona e non la solita visuale in terza, favorendo in questo modo l'immersione nell'azione e nelle ambientazioni, con la possibilità di esplorare gli scenari e prendere parte a corse.
Sono presenti inoltre anche le Sfide di combattimento, che consentono di affrontare vari nemici e affinare le tecniche di scontro.
Free Ride, di fatto, trasforma il mondo di gioco in un grande centro dove si trovano varie Sfide vagabondando, sbloccando Hitching Posts e incontrando contatti. Le sfide si svolgono in un'altra area, accessibile attraverso questi contatti che vi trasporteranno in un luogo per combattere o in un'area speciale del mondo.
In ogni caso, manca poco ormai per scoprire di cosa si tratti, considerando che il lancio dell'aggiornamento gratuito Free Ride per Mafia: Terra Madre è previsto per domani su tutte le piattaforme.