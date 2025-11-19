Mafia: Terra Madre sta per ricevere un grosso aggiornamento gratis con nuovi contenuti e modalità di gioco

2K e Hangar 13 hanno annunciato il prossimo arrivo di un grosso aggiornamento gratuito per Mafia: Terra Madre, chiamato Free Ride e contenente diversi nuovi contenuti e modalità di gioco, con lancio davvero vicinissimo: l'arrivo è infatti previsto per domani, 20 novembre.

Free Ride è un richiamo alla modalità Free Ride Extreme originale di Mafia, oltre che alla modalità Free Ride che inserita in Mafia: Definitive Edition, come spiegato dagli sviluppatori: si tratta di una raccolta di Sfide separate dalla storia principale che offre ai giocatori opportunità per rivisitare il mondo in un modo più indipendente.

Tuttavia, la nuova modalità Free Ride di Mafia: Terra Madre sarà leggermente differente da quella di titoli precedenti, presentando varie novità ma anche collegamenti che potranno essere apprezzati dai veterani della serie.