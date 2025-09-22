Take-Two avrebbe dato il via libera per un nuovo Mafia dopo il successo di Terra Madre

Almeno questo è quanto ha dichiarato Carina Conti , doppiatrice e attrice per il motion capture del personaggio di Isabella Torrisi, che in una diretta di Bubble Nuggets ha dichiarato "È vero, hanno ricevuto l'approvazione (Hangar 13 da Take-Two) per un nuovo gioco della serie Mafia".

Take-Two, casa madre di 2K Games e quindi anche dello studio Hangar 13, avrebbe approvato lo sviluppo di un nuovo capitolo della serie Mafia , sulla scia del successo ottenuto da Mafia: Terra Madre.

Ottime notizie, ma da prendere con le pinze

Per quanto Carina Conti sia stata coinvolta direttamente nella produzione di Terra Madre, non possiamo prendere per oro colato le sue affermazioni e dare per certi i lavori su un nuovo Mafia. È quindi prudente attendere comunicazioni dirette da Hangar 13, anche se ciò potrebbe richiedere anni, considerando i tempi di sviluppo che un progetto di questa portata richiede.

Detto ciò, non sarebbe affatto sorprendente se Take-Two avesse davvero dato il via libera a un nuovo capitolo. Terra Madre ha ricevuto un'accoglienza generalmente positiva da parte della critica e, sul fronte commerciale, Hangar 13 lo ha definito un "successo" al lancio. Tutti segnali che lasciano ben sperare a una prosecuzione della serie.