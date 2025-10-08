La classifica USA di agosto vede trionfare i giochi sportivi e Mafia: Terra Madre

Matt Piscatella, analista di mercato di Circana, ha svelato la classifica dei giochi più venduti negli Stati Uniti durante il mese di agosto, che prevedibilmente ha visto una partenza con il botto per i nuovi giochi sportivi di pallacanestro e football: NBA 2K26 e Madden NFL 26 sbaragliano la concorrenza, piazzandosi rispettivamente al primo e secondo posto. Non solo, il primo ha già conquistato il quinto posto della classifica dei titoli più venduti nel 2025 finora.

In realtà, grazie alle altre nuove uscite del mese c'è stato uno stravolgimento dell'intera top 10. Sul gradino più basso del podio troviamo un pizzico d'italianità con Mafia: Terra Madre, seguito al quarto posto da Metal Gear Solid: Snake Eater. Rimanendo in ambito di nuove uscite, Gears of War: Reloaded si è posizionato sesto.