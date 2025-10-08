La classifica USA di agosto vede trionfare i giochi sportivi e Mafia: Terra Madre

Matt Piscatella, analista di mercato di Circana, ha svelato la classifica dei giochi più venduti negli Stati Uniti durante il mese di agosto, che prevedibilmente ha visto una partenza con il botto per i nuovi giochi sportivi di pallacanestro e football: NBA 2K26 e Madden NFL 26 sbaragliano la concorrenza, piazzandosi rispettivamente al primo e secondo posto. Non solo, il primo ha già conquistato il quinto posto della classifica dei titoli più venduti nel 2025 finora.
In realtà, grazie alle altre nuove uscite del mese c'è stato uno stravolgimento dell'intera top 10. Sul gradino più basso del podio troviamo un pizzico d'italianità con Mafia: Terra Madre, seguito al quarto posto da Metal Gear Solid: Snake Eater. Rimanendo in ambito di nuove uscite, Gears of War: Reloaded si è posizionato sesto.
Monster Hunter Wilds resta il gioco più venduto negli USA del 2025 finora
Di seguito la top 20 dei giochi più venduti negli USA ad agosto.
- NBA 2K26
- Madden NFL 26
- Mafia: Terra Madre
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
- EA Sports College Football 26
- Gears of War Reloaded
- Donkey Kong Bananza*
- EA Sports MVP Bundle 2025
- EA Sports Kickoff Bundle 2025
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles 2
- Minecraft*
- Call of Duty: Black Ops 6
- GTA 5
- Helldivers 2
- Forza Horizon 5
- Grounded 2
- WWE 2K25
- Hogwarts Legacy
- Story of Seasons: Grand Bazaar
- Red Dead Redemption 2
Qui sotto invece trovate la classifica relativa ai titoli più venduti nel 2025 finora.
- Monster Hunter Wilds
- EA Sports College Football 26
- The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered
- Call of Duty: Black Ops 6
- NBA 2K26
- MLB: The Show 25*
- Elden Ring: Nightreign
- WWE 2K25
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Madden NFL 26
- Split Fiction
- Forza Horizon 5
- EA Sports MVP Bundle 2025
- NBA 2K25
- Minecraft
- Civilization 7
- GTA 5
- PGA Tour 2K25
- DOOM: The Dark Ages
- EA Sports FC 25
* dati di vendita dell'eShop di Nintendo Switch non disponibili